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ПСБ внедряет новые форматы работы на рынке военной ипотеки и жилого строительства для сотрудников ОПК

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Российская строительная отрасль получила новый импульс к развитию и повышению своего влияния в экономике страны, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, открывая форум недвижимости "Движение", который проходит в Сочи с 30 мая по 2 июня.

ПСБ выступил партнером мероприятия, собравшего на своей площадке лидеров строительной отрасли: крупнейших девелоперов, застройщиков, представителей органов власти, архитекторов страны.

"В этом году повестка форума актуальна как никогда: российский рынок строительства столкнулся с рядом вызовов, которые одновременно открывают и новые возможности. Рост объемов жилого и инфраструктурного строительства дает новый импульс к развитию строительной отрасли, повышая его значимость в экономике. ПСБ как один из системно значимых банков страны готов поддерживать перспективные проекты в строительстве и девелопменте. Для нас как для универсального банка важна не только работа с крупными корпорациями, поддержка среднего и малого бизнеса, но и, конечно, работа с потребителями ипотечных продуктов — людьми", — сказала Вера Подгузова в приветственном слове к участникам форума.

Вера Подгузова также выступила на пленарной сессии форума "Настоящее и будущее российского девелопмента", остановившись на теме роста рынка военной ипотеки, лидером которой в стране является ПСБ.

"Тенденция увеличения спроса на военную ипотеку очевидна. С начала 2023 года мы видим рост 10% по нашему портфелю, и в ближайшие пять лет спрос на военную ипотеку сохранится", — сказала спикер банка.

Как лидер рынка, ПСБ внедряет новые стандарты обслуживания в военной ипотеке, отметила Вера Подгузова. ПСБ первым внедрил цифровые сервисы по сделкам с недвижимостью, что также простимулировало объемы ипотечного кредитования военнослужащих. В прошлом году банк запустил уникальный сервис, который позволяет проводить сделки по военной ипотеке полностью в цифровом формате с момента подачи заявки до выдачи кредита. В результате срок сделки по военной ипотеке сократился почти в 7 раз. "Это значит, что у военнослужащих появилась возможность оформить ипотеку, буквально не покидая место службы, — сказала Вера Подгузова. — При этом все цифровые сервисы, реализованные банком, обеспечивают полную защиту информации и безопасность сделки".

Как опорный банк оборонно-промышленного комплекса ПСБ реализует уникальную программу строительству доступного жилья для сотрудников предприятий ОПК, рассказала спикер ПСБ. "Обеспечение доступным жильем специалистов оборонной отрасли, развитие программ долгосрочной мотивации и социальных гарантий — это наши инвестиции в человеческий капитал. Ключевая задача нашей программы по строительству жилья для работников ОПК — повышение доступности жилья для инженерных кадров России. Совместное участие в проекте работодателя-предприятия ОПК, банка и застройщика позволяет существенно снизить стоимость строительства жилья, — и таким образом сотрудники предприятия получают возможность приобрести квартиру по льготной цене, существенно ниже рыночной", — заключила Вера Подгузова.

Первый проект уже реализован в подмосковном Реутове, на очереди — в Ярославской области, прорабатываются в Архангельской области и Пермском крае, Татарстане, Подмосковье и других регионах.

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Новости

Назад. 01 июня 2023
ПСБ внедряет новые форматы работы на рынке военной ипотеки и жилого строительства для сотрудников ОПК

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