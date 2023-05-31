Клиентам ВСК в личном кабинете стали доступны уникальные скидки от более 900 партнеров

31.05.2023 13:57 Читали 20

Страховой Дом ВСК обновил личный кабинет клиента, добавив новые функции. В кабинете появилась "витрина скидок" — уникальные предложения от партнеров в 22 категориях. Решение было реализовано на базе конструктора программ лояльности — платформы "СВОИ".

На "витрине скидок" представлено более 900 специальных предложений на эксклюзивных условиях. Например, скидки при покупках в магазинах бытовой техники, гипермаркетах, маркетплейсах, выгодные тарифы от операторов связи, повышенный кэшбек по банковской карте, а также в таких категориях путешествия и отдых, детям, авто, здоровье, красота и т. д.

Чтобы получить доступ к "витрине скидок" достаточно просто войти в личный кабинет на www.vsk.ru.

"Ключевой приоритет компании — ее клиенты. Мы стремимся к тому, чтобы каждый осознанно выбирал для себя не только страховой продукт, но и компанию ВСК. Поэтому мы расширяем возможности и сервис для нашего клиента. Новый функционал нашего сайта и мобильного приложения — это витрина скидок. Уникальное наполнение нашей программы позволяет клиенту компании получить предложение в любом регионе нашей страны — от покупки бытовой техники до доставки еды. Вы можете подобрать развлекательную программу в путешествиях или обратиться к нужному специалисту в клинику. И уже несколько семей стали счастливыми обладателями новых квартир со скидкой от ВСК", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Платформа СВОИ — это уникальный корпоративный портал и мобильное приложение, объединяющие все каналы взаимодействия с сотрудниками, обучение, внутренние сервисы, обратную связь, мотивацию, коммуникации, геймификацию и витрину скидок от партнеров. В 2022 году проект ВСК СВОИ стал лауреатом премии HR AWARD "Хрустальная пирамида 2022" в номинации "Технологическое решение года".