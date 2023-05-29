По МКАДу, Варшавке и Проспекту мира лучше не ездить: Страховой Дом ВСК составил карту самых аварийных улиц Москвы

29.05.2023 16:14 Читали 39

В первом квартале 2023 года число ДТП на дорогах Москвы снизилось на 21% — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. При этом в сравнении с 2021 годом число происшествий выросло почти в 3 раза. Самыми аварийными автовладельцами традиционно стали мужчины. Причем за последние три года их доля в общей структуре дорожных происшествий стабильно растет: в 2021 она в регионе составляла 74%, в 2022 — 75%, а в 2023 — уже 80%.

Чаще всего виновниками ДТП становились москвичи в возрасте 30-39 лет (34% ДТП в 1 квартале 2023 года в Москве) и 40-49 лет (26%). Средний размер компенсации по ОСАГО с начала года составил 59 тыс. рублей.

Страховой Дом ВСК составил топ наиболее аварийных столичных трасс. В первую пятерку в порядке убывания числа аварий вошли:

1. МКАД — почти 6% от всех ДТП в Москве

2. Варшавское шоссе — 1,8%

3. Проспект Мира — 1,4%

4. Дмитровское шоссе — 1,2%

5. Шоссе Энтузиастов — 1,2%

Самыми опасными участками МКАД, по оценкам ВСК, стали 50-е км (14% всех происшествий на трассе), 30-е км (11%), 10-е и 20-е км МКАД (по 10%). Меньше всего автомобильных аварий происходит в самом начале кольцевой автодороги (до 10 км).

В антирейтинг московских аварийных дорог также вошли:

6. Волгоградский проспект — 1%

7. Ленинградское шоссе — 1%

8. Киевское шоссе — 0,9%

9. Ленинский проспект — 0,8%

10. Профсоюзная улица — 0,8%

Среди основных загруженных столичных трасс самыми безопасными с начала года стали Волоколамское и Ярославское шоссе, Тверская улица и Кутузовский проспект — доля ДТП, произошедших на каждой из дорог, не превышает 0,4-0,5%.