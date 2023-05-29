Под Самарой 13-летний мотоциклист врезался в "Газель"

29.05.2023 15:47 Читали 12

В воскресенье, 28 мая, в Волжском районе Самарской области в ДТП попал 13-летний мотоциклист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.