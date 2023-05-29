Под Самарой 13-летний мотоциклист врезался в "Газель"

В 18:10 мальчик ехал на незарегистрированном мотоцикле BSE PH125 по дороге Волжский — Курумоч — Власть Труда. На 0,8 км он не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с "Газелью".
В результате несовершеннолетнего госпитализировали с травмами.
В воскресенье, 28 мая, в Волжском районе Самарской области в ДТП попал 13-летний мотоциклист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:10 мальчик ехал на незарегистрированном мотоцикле BSE PH125 по дороге Волжский — Курумоч — Власть Труда. На 0,8 км он не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с "Газелью".
В результате несовершеннолетнего госпитализировали с травмами.