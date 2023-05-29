16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Дмитрий Азаров в Самаре наградил победителей Кубка по баскетболу среди студенческих команд

Читали 12

В субботу, 27 мая, в Самаре в "МТЛ Арене" состоялся финал Кубка федерации баскетбола Самарской области среди студенческих команд памяти Игоря Георгиевича Азарова. Победителей и призеров турнира наградил губернатор Дмитрий Азаров.

Кубок ФБСО проводится с 2017 года. Участие в нем принимают мужские и женские команды ведущих учебных заведений губернии. По инициативе баскетбольной общественности Самарской области с этого года турнир проводится в память о легендарном тренере Игоре Георгиевиче Азарове, которого не стало в январе 2023 года. Он был известным детским тренером, настоящим наставником для молодежи. Посвятил баскетболу 65 лет своей жизни. Он умел привить ребятам любовь к спорту, приобщал их к здоровому образу жизни, развивал таланты и помогал формированию нравственных ориентиров.

Многочисленные воспитанники Игоря Георгиевича, тысячи мальчишек и девчонок, считали его не просто тренером, а настоящим учителем по жизни.

"У него был уникальный характер, харизма, он был очень эмоциональный, живой, но при этом мудрый, спокойный, понимающий и принимающий тебя таким, какой ты есть. Хочется вспомнить его слова: "Борись, созидай, береги команду, береги дружбу", — отметила воспитанница Игоря Азарова Станислава Павлова.

"Его главная установка была — играй свою игру. Это не только по баскетболу, но и по жизни", — сказала Кристина Сорокина.

Версия для печати

Новости

Назад. 29 мая 2023
По МКАДу, Варшавке и Проспекту мира лучше не ездить: Страховой Дом ВСК составил карту самых аварийных улиц Москвы
Пожилой мужчина утонул в озере под Самарой
Под Самарой 13-летний мотоциклист врезался в "Газель"
"Крылья Советов" проиграли "Факелу" - 1:2
Дмитрий Азаров в Самаре наградил победителей Кубка по баскетболу среди студенческих команд

В России и мире

Корпоративные волонтеры Самары обсудили планы на 2023 год

Как развивать инклюзивные и экологические практики, ставшие визитной карточкой волонтерского движения Самарской области, в каком направлении следует интенсифицировать работу корпоративных добровольцев и как привлечь новые компании в сферу добрых дел — наиболее актуальные вопросы обсудили на заседании Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), которое прошло в здании Ресурсного центра добровольчества в Самаре 11 апреля.

Культура и стиль

В Самаре пройдет первый арт-маркет

В субботу, 13 мая на летнике бара "ВечноМолодой" пройдет первый арт-маркет в истории города. На одной площадке соберутся разноплановые представители творческой молодежи Самары начиная от художников и заканчивая дизайнерами. А организатором маркета стала студентка 3 курса Самарского политеха Линда Агамирян. Накануне создательница маркета рассказала о ходе подготовке и идеи создания мероприятия.

Люди

Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Проработав более 15 лет в недвижимости, Антон Крамаров пришел к идее создания своего ИТ-стартапа. Так в Самаре появился разработчик интеллектуальных камер, аналогов которым нет в мире, — SmaSS Technologies. Идея и разработки заинтересовали крупные транснациональные компании. В интервью предприниматель рассказал, в чем заключается идея стартапа.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

Он и она