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В Похвистнево заметили дрон, следивший за воинским эшелоном

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Машинист воинского эшелона заметил в небе рядом со станцией Похвистнево беспилотный летательный аппарат, следивший за передвижением железнодорожного состава с военной техникой, сообщает Mash.

"Машинист доложил о нем дежурному. Состав решено было остановить и отправиться на поиски беспилотника. Осмотрели под каждым камнем, но спустя час так ничего и не нашли. Местной полиции сообщили об инциденте, там занимаются поисками хозяина дрона", - говорится в посте паблика в соцсети.

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Назад. 26 мая 2023
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