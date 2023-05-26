В Похвистнево заметили дрон, следивший за воинским эшелоном

26.05.2023 14:37 Читали 55

Машинист воинского эшелона заметил в небе рядом со станцией Похвистнево беспилотный летательный аппарат, следивший за передвижением железнодорожного состава с военной техникой, сообщает Mash.

"Машинист доложил о нем дежурному. Состав решено было остановить и отправиться на поиски беспилотника. Осмотрели под каждым камнем, но спустя час так ничего и не нашли. Местной полиции сообщили об инциденте, там занимаются поисками хозяина дрона", - говорится в посте паблика в соцсети.