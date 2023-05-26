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Роскосмос требует 23 млн с трех самарцев за изготовление деталей для ракет в гаражах

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Служители Фемиды в Самаре рассматривают иск госкорпорации "Роскосмос" к Игорю Чекменеву, Михаилу Фирстову и Владимиру Рябову о взыскании ущерба в 23,6 млн рублей.

"Судом установлено, что Российской Федерации в лице госкорпорации "Роскосмос" причинен убыток в размере 25102600 руб. в результате хищения Чекменевым совместно с Рябовым и Фирстовым части денежных средств в особо крупном размере в сумме 4247952,50 руб., выделенных Федеральным космическим агентством на создание двух установок воздушного термостатирования", - указано в материалах суда.

Напомним, Игорь Чекменев - бывший замгендиректора ВКБ РКК "Энергия". Его и подельников задержали силовики после скандала со срывом запуска космических ракет.

По версии следствия, в 2009, 2010 и 2011 годах Федеральное космическое агентство заключило с ОАО "РКК "Энергия" госконтракты на "Создание, развертывание и эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции в части создания многоцелевого лабораторного модуля". "Роскосмос" перевел в качестве авансов сначала 1 млрд 520 млн рублей, потом еще 1 млрд 970 млн рублей.

Госконтракт в числе прочих работ предусматривал изготовление установки воздушного термостатирования (УВТ). В "Энергии" решили изготовить вместо одной две УВТ. И привлекли для этого ЗАО ВКБ РКК "Энергия" (которое находится в Самаре).

По данным следователей, гендиректор ВКБ Владимир Рябов, замгендиректора Игорь Чекменев и заместитель главного конструктора ВКБ Михаил Фирстов захотели сэкономить на материалах ради личной выгоды. Они зарегистрировали в налоговой службе ООО "ЭнКом" на имя знакомого - Геннадия Фролова. Новое предприятие не имело лицензии на производство необходимого оборудования. Фиктивный договор на изготовление УВТ заключили с ФГУП "Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М.Кирова" (Челябинская область), который имеет лицензию. Также "изготовители ракет" арендовали гаражные боксы в Льговском переулке в Самаре, где и произвели детали. При этом материалы для УВТ закупили дешевле, чем требовалось.

Позже "махинаторы" сделали фиктивные акты заводских испытаний. Но в РКК выявили несоответствие продукции требованиям ГОСТ. Выяснилось, что УВТ не были пригодны к использованию.

Рябова приговорили к полутора годам колонии общего режима, Фирстова - к двум годам колонии общего режима, Чекменева - к шести годам колонии общего режима. Позже приговор немного смягчили

Часть ущерба "Роскосмосу" по решениям судов начали возмещать Фирстов и Рябов. Впрочем, сегодня задолженность составляет 23,6 млн.

По итогу в 2023 году суд решил удовлетворить иск "Роскосмоса" к троице самарцев и взыскать с них 23,6 млн рублей солидарно, а с Чекменева - еще и судебные расходы в 60 тысяч рублей. Впрочем, решение было вынесено заочно, а в мае 2023 года отменено. Предполагается, что разбирательство продолжат.

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Назад. 26 мая 2023
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