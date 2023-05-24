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В Самаре водитель грузовика насмерть сбил парня на самокате

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В среду, 24 мая, в Самаре в ДТП погиб парень на самокате. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 7:48 50-летний водитель MAN ехал по ул. Победы. Поворачивая направо — на ул. Краснодонскую, он сбил 19-летнего парня, который пересекал проезжую часть на самокате.

Пострадавший скончался до приезда "скорой помощи".

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