Лидера группы "Звери" сняли во время потасовки в самарском баре

24.05.2023 13:23 Читали 82

На федеральных каналах разлетелось видео, где лидер группы "Звери" Роман Билык заснят в самарском баре "8bit", предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Певца вытаскивают из помещения на улицу, а он в это время кричит неким оппонентам: "Пойдем выйдем".

Одни очевидцы утверждают, что Рома кидался стульями. Другие же защищают кумира и рассказывают, что конфликт спровоцировал не он, а местные пьяные посетители. Якобы Рому узнали, стали навязчиво к нему приставать, в итоге завязалась потасовка. На официальном сайте группы "Звери" еще не было каких-либо сообщений об этом случае.

Источники Волга Ньюс в полиции сообщили, что пока никаких заявлений по этому инциденту правоохранителям не поступало.

23 мая у группы "Звери" концерт в ССК "Дворец спорта им. В.Высоцкого" в Самаре. Цена билетов от 350 до 6000 рублей.