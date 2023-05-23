23.05.2023 17:07 Читали 108

Премьера комедийного экшн-сериала "Ухожу красиво" (18+) c Владимиром Яглычем в главной роли состоится 20 июня 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink ("Ростелеком"). Кинокомпания "Вселенная кино", "НМГ Студия" и Wink представляют официальные постер и трейлер проекта, а также фото со съемок. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

Режиссером проекта стал лауреат премии "Золотой Орел" Миша Поляков ("О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", "Секреты семейной жизни", "Время жить, время умирать"). В 10-серийной истории также снялись Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Фёдор Лавров и другие.

Постер

Смотреть трейлер

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Кадры из сериала

Фото со съёмок

Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Еще вчера это был тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, а теперь его не узнать. Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко! Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.

"Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искромётной комедией. "Ухожу красиво!" — это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться", — комментирует идею сериала продюсер Андрей Шишканов.

"Сериал получился динамичным и ярким, огненным в буквальном смысле слова. Это не просто очередная полицейская комедия. Здесь поднимаются важные социальные темы, вечные проблемы семьи и связи поколений, но рассказано об этом легко и с юмором. Вообще у сериала очень образный и живой язык — многие фразы из него обязательно станут мемами. Бывает, что проект долго не может найти себе имя. Наш сериал тоже его искал и нашёл самое крутое название, связанное с хитом группы "Звери". Но пусть красиво уходит только плохое настроение, а зрители — остаются, чтобы посмотреть наш проект и поднять себе настроение", — отметил директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.

Сериал "Ухожу красиво" был показан на 45-м Московском международном кинофестивале в программе "Первая серия" и получил высокие оценки кинокритиков.