Режиссером проекта стал лауреат премии "Золотой Орел" Миша Поляков ("О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", "Секреты семейной жизни", "Время жить, время умирать"). В 10-серийной истории также снялись Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Фёдор Лавров и другие.
Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Еще вчера это был тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, а теперь его не узнать. Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко! Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.
"Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искромётной комедией. "Ухожу красиво!" — это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться", — комментирует идею сериала продюсер Андрей Шишканов.
"Сериал получился динамичным и ярким, огненным в буквальном смысле слова. Это не просто очередная полицейская комедия. Здесь поднимаются важные социальные темы, вечные проблемы семьи и связи поколений, но рассказано об этом легко и с юмором. Вообще у сериала очень образный и живой язык — многие фразы из него обязательно станут мемами. Бывает, что проект долго не может найти себе имя. Наш сериал тоже его искал и нашёл самое крутое название, связанное с хитом группы "Звери". Но пусть красиво уходит только плохое настроение, а зрители — остаются, чтобы посмотреть наш проект и поднять себе настроение", — отметил директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.
Сериал "Ухожу красиво" был показан на 45-м Московском международном кинофестивале в программе "Первая серия" и получил высокие оценки кинокритиков.