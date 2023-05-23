В апреле инвестиционная активность бизнеса подтвердила тенденцию к росту

23.05.2023 11:29 Читали 107

Согласно Индексу RSBI, который в апреле составил 54,1 пункта и достиг максимума с лета 2021 года, деловые настроения малого и среднего бизнеса достаточно оптимистичны и являются драйвером для инвестиционной активности предпринимателей.

Компонента Инвестиции в отчетном периоде растет шестой месяц подряд и превышает показатели апреля прошлого года на 4 п. п. Компонента Продажи в апреле оставалась в зоне спада. Компонента Кредиты незначительно снижается второй месяц подряд, но удерживает позиции в зоне уверенного роста. В компоненте Kадры не было отмечено существенных изменений по сравнению с прошлым месяцем, при этом она сохраняет позиции в области роста благодаря позитивным ожиданиям бизнеса.

"Отмечаемый с начала текущего года рост Индекса RSBI частично отражает спокойное восприятие предпринимателями ситуации в экономике, даже несмотря на то, что сегмент малого и среднего бизнеса продолжает испытывать трудности со сбытом, которые начались еще во время пандемии. Апрельский индекс также указывает на то, что решение вопросов с продажами и снижение показателей фактического сокращения персонала могло бы способствовать более интенсивному росту вложений в развитие бизнеса и инвестиционной активности, которая с начала года демонстрирует позитивную тенденцию", — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Основные тренды

Компонента Продажи сохраняется в зоне существенного спада. Отмечалось небольшое увеличение фактических продаж МСБ, тем не менее недостаточное, чтобы вывести компоненту в зону роста. Так, в апреле на 3 п. п. — до 14% — увеличилась доля респондентов, нарастивших выручку, что нивелировало ухудшение на те же 3 п. п. ожиданий роста продаж. Этот показатель снизился до 32%.

Процент бизнесменов, отметивших сокращение фактической выручки, остается заметно больше доли тех, кто ее нарастил. Хотя данный этот показатель также продемонстрировал позитивную динамику за месяц, снизившись на 7 п. п. — до 40%.

Компонента Кадры существенно не изменилась. Основные показатели как ожиданий по изменению штата, так и фактических изменений остались на уровне прошлого месяца.

Фактический показатель увеличения штата говорит о том, что 12% МСБ нанимали новых сотрудников, что сопоставимо с данными за прошлый месяц. Вместе с тем, доля компаний, фактически увеличивших штат, осталась на 7 п. п. ниже доли тех, кто сокращал персонал.

В ближайшие месяцы 27% предпринимателей планируют наращивать штат, что сопоставимо с данными прошлого месяца, когда был зафиксирован рекордный уровень компоненты Кадры за все время наблюдений.

Компонента Инвестиции выросла до максимума с лета 2022 года. Доля компаний, фактически расширявших бизнес, увеличилась до 20%, а процент тех, кто сокращал, второй месяц подряд остается на уровне 8%, что является минимумом с февраля 2022 года.

Относительно планов на будущее бизнес, как и во всех компонентах, остается более позитивным: только 4% опрошенных компаний ожидают сокращения инвестиций, и это минимальный уровень за все время наблюдений. Доля предпринимателей, которые планируют расширение бизнеса в будущем, неизменна с февраля текущего года и составляет 28%. Она ниже исторических пиков в 30%, но уверенно выше минимумов негативных настроений прошлого года в марте и октябре, когда процент оптимистически настроенных МСБ составлял порядка 20%.

Компонента Кредиты снижается второй месяц подряд. Однако в целом существенного отката к нейтральной зоне не наблюдается, что говорит о том, что доступность финансирования остается высокой. Так, лишь 10% из всех компаний отметили, что не получили одобрение, либо даже не подавали заявку с уверенностью, что не смогут получить его. Доля удовлетворенного спроса снизилась за месяц на 2 п. п., до 27%, что является минимумом с декабря.

Индекс RSBI по размерам бизнеса

В апреле активизация деловой активности была отмечена в сегменте среднего и микробизнеса. Малый бизнес немного ослабил темпы роста.

Средний бизнес ожидаемо продолжает чувствовать себя увереннее остальных сегментов. Основным драйвером его роста стало улучшение ситуации с фактической выручкой в сегменте.

Деловая активность микробизнеса впервые с начала 2020 года оказалась выше нейтрального уровня в апреле — 51,1 пунктов, также благодаря улучшению фактической выручки.

Малый бизнес, наоборот, немного сбавил темпы роста — с 56,1 до 55,5 пунктов. Практически все составляющие подындекса малого бизнеса были ниже уровня прошлого месяца, что оказало на него давление. Единственным исключением стал показатель доступности финансирования, который немного вырос, но влияние всех остальных компонент оказалось существеннее.

Индекс RSBI по видам деятельности

В марте подындексы RSBI сферы услуг и сферы производства выросли. Торговля, однако, показала снижение деловой активности.

Позитивным фактором для торговых компаний был рост фактической выручки. Остальные компоненты показали сокращение, что привело к падению подындекса на 0,3 п. п. — до 52,0 пунктов. Данный уровень означает, что деловая активность растет, но более медленными темпами.

Деловая активность в сфере услуг выросла на 1,4 п. п. до отметки 54,6. В сфере услуг основными драйверами подындекса были улучшение фактических продаж и доступности кредитования.

Производственные компании отметили улучшение инвестиционной активности и ситуации с фактической выручкой, на фоне чего подындекс вырос.