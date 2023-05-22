Стартовал первый поток образовательной программы "Мастер управления цифровым развитием компании" от ВСК на базе РАНХиГС

22.05.2023 14:11 Читали 25

С 19 мая в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России (РАНХиГС) стартует первый курс обучения "Мастер управления цифровым развитием компании", который продлится до 8 июня 2024 года. Программа организована на базе кафедры, открытой в начале года Страховым Домом ВСК.

В первом потоке слушателей курса будут как сами сотрудники ВСК, планирующие повышение собственной квалификации — директора и заместители директоров филиалов, руководители подразделений, — так и менеджеры из других компаний и отраслей. Всего 26 слушателей из разных городов страны — Твери, Казани, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Тамбова, Орла, Хабаровска, Рязани, Самары, Калуги, Кемерова и Москвы.

Занятия в рамках образовательной программы "Мастер управления цифровым развитием компании — Specialized Master of Management (SMM)" будут проводить топ-менеджеры Страхового Дома ВСК и преподаватели РАНХиГС, а также приглашенные эксперты — руководители крупных российских компаний.

Курс включает в себя как серию лекций, так и бизнес-симуляции, тренинги, интерактивные семинары, мастер-классы, референс-визиты, case-study (методика, которая базируется на разборе различных реальных проблемных ситуаций для бизнеса), которые будут проходить как очно, так и в режиме онлайн. В конце обучения слушатели должны будут защитить выпускную квалификационную работу. Для подготовки итогового исследовательского проекта слушатели смогут объединяться в группы.

"Интеграция лучших практик бизнеса ВСК с академической экспертизой РАНХиГС позволит слушателям курса получить действительно полезные навыки, расширить собственные компетенции, изучить теорию, а также получить реальный практический опыт. ВСК — один из лидеров цифровой трансформации среди финансовых компаний, мы активно внедряем интеллектуальные системы принятия решений, машинное обучение, искусственный интеллект (ИИ) во внутренние бизнес-процессы и клиентские продукты. Опыт компании, безусловно, будет полезен слушателям программы, в дальнейшем они смогут успешно применять полученные знания на практике", — отмечает Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК.