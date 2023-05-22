Смертельное ДТП на Южном шоссе: женщина с грудным ребенком попали в реанимацию

22-летний водитель иномарки выехал на встречку, где столкнулся с легковушкой, которая двигалась в направлении Новокуйбышевска.
По данным полицейских, на месте ДТП погиб 58-летний водитель Lada Kalina. В медицинское учреждение доставлены два пассажира, один из которых несовершеннолетний. По данным СМИ, женщина и ребенок 2021 года рождения оказались в реанимации.
На место выехала следственно-оперативная группа и руководство ОГИБДД О МВД России по Волжскому району.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.