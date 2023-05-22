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Смертельное ДТП на Южном шоссе: женщина с грудным ребенком попали в реанимацию

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В субботу, 20 мая, в 5:30 на пятом километре трассы "Обход г. Самара" от автодороги М-5 "Урал" в Волжском районе столкнулись Lada Kalina и Mitsubishi, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

22-летний водитель иномарки выехал на встречку, где столкнулся с легковушкой, которая двигалась в направлении Новокуйбышевска.

По данным полицейских, на месте ДТП погиб 58-летний водитель Lada Kalina. В медицинское учреждение доставлены два пассажира, один из которых несовершеннолетний. По данным СМИ, женщина и ребенок 2021 года рождения оказались в реанимации.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство ОГИБДД О МВД России по Волжскому району.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

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Назад. 22 мая 2023
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