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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Как построить траекторию своего развития?

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Этим вопросом задается любой молодой человек, стоящий перед выбором профессии. Тем более в сфере ИТ, где очень высокая скорость изменений, и выучиться один раз, а потом почивать на лаврах невозможно. В информационных технологиях нужно быть готовым учиться всю жизнь и делать это быстро.

Даже когда выбор сделан, все равно остается много сомнений: а правильно ли выбрана специальность, где лучше пройти стажировку — в большой или маленькой компании? Как понять, в чем твое призвание и определить кратчайший путь от junior до senior? Кого слушать: папу, маму, бабушек и дедушек, друзей, преподавателя? Как сделать свой выбор? За ответами на эти и другие вопросы мы обратились к карьерному консультанту Ирине Святицкой, руководителю молодежного направления компании HeadHunter.

Выбирать, чем заниматься, всегда сложно, особенно когда советы полярные. Один родственник советует одно, другой — диаметрально противоположное. Часто родители исходят из желания реализовать в сыне или дочери свое юношеское стремление стать врачом, балериной, летчиком. В результате выпускник под давлением родственников поступает в вуз, заканчивает его и понимает, что ему совсем не интересна эта работа. Диплом отправляется на полку, а несостоявшийся специалист продолжает поиски.

Чтобы избежать драматичных последствий от навязанных кем-то представлений о твоей будущей профессии, надо отталкиваться от своих ожиданий и способностей. Важно самому понять, чем хочется заниматься, что привлекает и что у тебя очень хорошо получается. Для этого надо себя узнать. Как? Можно идти разными способами. Есть огромное количество тестов, в том числе у нас на HH.ru, который мы создали вместе со специалистами из МГУ. Они помогают сузить круг подходящих тебе профессий.

Когда начинать поиск будущей профессии? Чем раньше, тем лучше. Тут инициативу должны взять на себя родители: сходить с дошкольником в детский центр, где малышам в игровой форме рассказывают про профессии и играют с ними в профессии. Стоит посетить этот центр и позже, когда ребенок пойдет в начальную школу. Сейчас это очень популярно.

Искать свою профессию надо, отталкиваясь от хобби, увлечений: программирование, спорт, музыка, моделирование, робототехника, чтение, рисование, забота о растениях и животных и так далее. И что самое главное — надо показать школьнику как можно больше профессий, чтобы у него возник интерес к той или иной сфере. Чем большее разнообразие профессий мы ему покажем, тем больше будет возможностей с точки зрения выбора.

Отличная профессиональная ориентация — узнать как можно больше о профессии родителей, родственников, соседей, друзей родителей. Ведь очень часто эти знания у ребят поверхностные. Знает, например, ребенок, что его мама бухгалтер. А какими программами владеет, с какими данными работает, какие задачи решает — это остается за кадром. Понятно, что ребенку в семь лет не надо рассказывать тонкости об 1С. Но в старшей школе это вполне уместно.

Выбор профессии часто происходит на основе каких-то представлений, часто иллюзорных: мы что-то навыдумывали, а на самом деле все совсем не так. Действительность развенчивает эти представления — и человек разочаровывается в своих представлениях. Чтобы этого не происходило, молодому человеку нужно стремиться как можно раньше и как можно больше узнать о профессии и оценить свои возможности в ней.

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