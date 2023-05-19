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ВСК подтвердила соответствие международным стандартам качества

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Страховой Дом ВСК подтвердил соответствие оказываемых услуг требованиям международного стандарта ГОСТ P ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Компания успешно прошла плановый инспекционный контроль в рамках системы менеджмента качества (СМК).

Сертификат соответствия СМК — это единственный официальный документ, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества предприятия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и удостоверяет качество предоставляемых услуг.

Орган по сертификации ООО "ИСО КОНСАЛТИНГ" переоформил Сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ P ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к страхованию и перестрахованию, который будет действовать до 2 марта 2025 года.

В ходе прохождения первого Инспекционного контроля системы менеджмента качества эксперты Органа по сертификации ООО "ИСО КОНСАЛТИНГ" рассмотрели бизнес-процессы и стандарты отчетности ВСК, проанализировали нормативную документацию организации и записи СМК, а также обсудили с топ-менеджерами, руководителями и сотрудниками структурных подразделений систему качества, принятую в ежедневной работе компании. Инспекционный контроль СМК компании проводится ежегодно с целью подтверждения соответствия требованиям ГОСТ P ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Соответствие международным стандартам ИСО — это подтверждение высокого качества работы ВСК на всех этапах своей деятельности. Соблюдение требований ГОСТ P ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) является гарантией надежности и качества продуктов и услуг ВСК.

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Назад. 19 мая 2023
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