ВСК выплатила более 15,4 млн рублей пострадавшим от пожаров в Кургане

18.05.2023 14:00 Читали 22

Страховой Дом ВСК компенсировал жителям Курганской области, пострадавшим от массовых пожаров в регионе, 15,4 млн рублей, всего было совершено 36 выплат.

На данный момент Курганский филиал Страхового Дома ВСК урегулировал все поступившие заявления на получение выплат в связи с пожарами в регионе. Компания продолжает регистрацию страховых событий, связанных с ЧС.

Самый большой ущерб был нанесен жителям поселка Юлдус — там была зафиксирована полная утрата имущества у всех пострадавших. ВСК совершила 17 выплат на общую сумму 10,6 млн рублей.

В самом Кургане пострадали преимущественно дома, расположенные в СНТ — всего Филиал совершил 9 выплат на сумму 2,4 млн рублей.

В посёлке Смолино (где остались не задетыми огнем только 10 жилых домов и церковь) ВСК совершила 2 выплаты на общую сумму 1 млн рублей. Столько же выплат было в деревне Могилева на сумму 1,3 млн рублей.

Ранее Страховой Дом ВСК упростил порядок урегулирования убытков для пострадавших жителей Курганской области. Компания информировала клиентов о порядке получения выплат, алгоритме действий на случай утраты документов, обеспечила централизованный осмотр имущества клиентов, чье жилье расположено в зоне ЧС, а также сократила перечень документов для подтверждения страхового случая.