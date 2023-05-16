ВСК защитила автомобили "Станции скорой медицинской помощи г. Березники"

16.05.2023 12:45 Читали 14

Пермский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края "Станция скорой медицинской помощи г. Березники".

Страховая защита действует до конца апреля 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 30 автомобилей. Стоимость контракта составила более 230 тыс. рублей.

ГБУЗ ПК "ССМП г. Березники" оказывает круглосуточную скорую и скорую специализированную медицинскую помощь взрослым и детям при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. В состав учреждения входят 7 подстанций в Березниковском городском округе, Александровском муниципальном районе, Кизеловском городском округе и Губахинском муниципальном городском округе.