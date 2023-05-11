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ПСБ запустил сервис выдачи квалифицированной электронной подписи для бизнеса

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ПСБ предоставил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность оформления в отделениях банка квалифицированной электронной подписи (КЭП), выпущенной удостоверяющим центром ФНС России.

Услуга доступна как клиентам ПСБ, так и бизнесу, который еще не открыл расчетного счета в банке.

"ПСБ, являясь одним из доверенных лиц, которые уполномочены Федеральной налоговой службой выдавать предпринимателям квалифицированный сертификат электронной подписи, запустил услугу его быстрого и удобного оформления в отделениях банка. Наличие электронной подписи, которая имеет такую же юридическую силу, как и подпись на бумаге, позволяет компаниям участвовать в электронных торгах, в том числе в рамках госзаказа, работать на Госуслугах и в других сервисах, принимающих КЭП. Кроме того, предприниматели получают возможность дистанционно подавать отчетность в налоговую, а также подписывать договоры и письма, оформленные в цифровом виде", — сказал Роман Гаврилов, старший вице-президент, директор департамента цифровых продаж ПСБ.

С 1 января 2022 года выдавать КЭП юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям может только удостоверяющий центр ФНС в своих территориальных подразделениях или через офисы доверенных лиц.

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Назад. 11 мая 2023
ПСБ запустил сервис выдачи квалифицированной электронной подписи для бизнеса

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