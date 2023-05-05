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Уникальные истории ветеранов в проекте ВСК "Слово Победителям"

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Страховой Дом ВСК продолжает специальный проект "Слово Победителям", чтобы бережно сохранить свидетельства о подвигах предков. Ко Дню Победы проект был дополнен новыми историями.

"Слово Победителям" — специальный проект онлайн-журнала "ВыИскали" и Страхового Дома ВСК с воспоминаниями ветеранов. Сейчас в нём собраны более 50 рассказов участников Великой Отечественной войны, которые нельзя найти в учебниках. Каждый эпизод уникален: есть страшные и героические, есть обыденные и совершенно невероятные — такие, какими они и сохранились в памяти очевидцев. Истории наполнены эмоциями рассказчиков — участников боевых действий и яркими фотографиями.

Проект "Слово Победителям" — это вклад ВСК в дело сохранения памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. О событиях, которые живут в памяти народа и не могут быть забыты.

Социальный проект "Слово Победителям" был запущен в 2020 году в онлайн-журнале "ВыИскали" при поддержке журнала "Пограничник" и газеты "Ветеран".

"ВыИскали" — онлайн-журнал Страхового Дома ВСК о простых решениях сложных проблем. Это издание для тех, кто ценит своё время и не хочет разбираться в нюансах. На страницах издания можно найти полезные статьи на темы путешествий, здоровья, авто, спорта и страхования. В 2022 году журнал заходили почитать около миллиона уникальных посетителей.

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Новости

Назад. 05 мая 2023
Уникальные истории ветеранов в проекте ВСК "Слово Победителям"

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