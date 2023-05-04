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Как снимали сериал "Балет" в Михайловском театре — в коротком видео от создателей

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"Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, "НМГ Студия" и видеосервис Wink совместно с Михайловским театром представляют специальный тизер со съемок 8-серийной психологической драмы "Балет".

Тизер со съемок (смотреть)

Тизер со съемок (скачать)

Режиссером-постановщиком "Балета" выступил Евгений Сангаджиев, создатель нашумевшего сериала HAPPY END, а хореографом-постановщиком — лауреат премии "Золотая Маска" Владимир Варнава.

"Михайловский театр — потрясающая сцена с огромной историей и своим характером. Важной задачей было сделать это технически возможным, визуально безупречным и передать атмосферу настоящего музыкального театра. Нам повезло с командой театра очень!" — отметил Сангаджиев.

На главную сцену страны после почти сорокалетнего перерыва возвращается Рута Майерс (Алла Сигалова) — бывшая прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем. По приглашению нового директора театра (Фёдор Бондарчук) она будет ставить оригинальный современный спектакль. "Главный театр страны" из сериала — образ собирательный. Но сцену ему подарил петербургский Михайловский театр, в котором были сняты фрагменты балетов "Лебединое озеро" и "Жизель".

В проекте "Балет" снялись Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Ксения Шевцова, Иван Бровин, Марта Евстигнеева, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Евгения Образцова, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная и другие.

"Балет" / основной постер (скачать)

Премьера сериала "Балет" (18+) состоится 18 мая 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink ("Ростелеком"), он пополнит линейку проектов Wink Originals.

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Назад. 04 мая 2023
Как снимали сериал "Балет" в Михайловском театре — в коротком видео от создателей
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