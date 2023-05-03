ВСК застраховала автопарк Московско-Окского ТУ Росрыболовства

03.05.2023 15:58 Читали 26

Страховой Дом ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Страховая защита действует до конца марта 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 190 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 250 тыс. рублей.

Московско-Окское ТУ Росрыболовства — территориальный орган Федерального агентства по рыболовству, осуществляющий надзор в области сохранения водных биологических ресурсов на объектах рыбохозяйственного значения 18 областей: Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Московской области и г. Москва, Рязанской, Ярославской, Тверской и др.