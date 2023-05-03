ВСК застраховала автопарк Московско-Окского ТУ Росрыболовства

Страховая защита действует до конца марта 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 190 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 250 тыс. рублей.
Московско-Окское ТУ Росрыболовства — территориальный орган Федерального агентства по рыболовству, осуществляющий надзор в области сохранения водных биологических ресурсов на объектах рыбохозяйственного значения 18 областей: Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Московской области и г. Москва, Рязанской, Ярославской, Тверской и др.