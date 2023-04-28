16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

РФС рассмотрел обращения "Крыльев": три грубых нарушения в судействе

Читали 32

Во вторник, 25 апреля, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза, на котором было рассмотрено скандальное судейство в матче "Пари НН" - "Крылья Советов", пишет "Волга Ньюс".

Напомним, генеральный директор самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против работы судей в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Крылья Советов" обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Романа Галимова в эпизодах с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота "Крыльев Советов" на 34-й минуте матча, неназначением 11-метровых штрафных ударов в ворота "Пари НН" на 42-й и 58-й минутах матча и невынесением второго предупреждения игроку "Пари НН" Виктору Александрову на 70-й и 77-й минутах матча.

Комиссия приняла следующие решения: 

1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды "Крылья Советов" на 34-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт рукой с мячом игрока обороняющейся команды "Крылья Советов" № 15 Николая Рассказова в собственной штрафной площади в единоборстве за мяч с игроком команды "Пари НН" № 18 Артемом Соколовым, по мнению большинства членов комиссии, был спровоцирован действиями игрока "Пари НН", который толкал соперника в область лопатки и плеча, и движение руки защитника к мячу являлось следствием этого толчка, и в этом движении не было умысла со стороны защитника.

2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды "Пари НН" на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды "Праи НН" № 22 Никита Каккоев в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды "Крылья Советов" № 9 Владимиром Писарским в собственной штрафной площади совершил наступ на стопу соперника, который большинство членов комиссии квалифицирует как фол по неосторожности. В связи с этим, комиссия считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном игровом эпизоде.

В свою очередь, комиссия отмечает, что в распоряжении судей на ВАР не было ракурса, на основании которого комиссией было принято данное решение, а остальные ракурсы, просматриваемые судьями ВАР, не позволяли определить очевидную ошибку судьи, в связи с чем ими не был инициирован поход судьи к монитору.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды "Пари НН" на 58-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды "Пари НН" № 22 Никиты Каккоева в собственной штрафной площади произошел после умышленной игры в мяч головой этого же игрока. Согласно правилам игры, такие контакты мяча с рукой не являются наказуемыми, в связи с чем комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

4. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды "Пари НН" № 2 Виктора Александрова на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия данного игрока по отношению к игроку атакующей команды "Крылья Советов" № 9 Владимира Писарского в единоборстве с ним за мяч комиссией квалифицируются как безрассудные, так как после игры в мяч, в который пытался сыграть головой игрок "Крылья Советов", игрок "Пари НН" совершил контакт стопой с лицом соперника, не думая о его безопасности.

В связи с этим комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку "Пари НН" за безрассудное поведение и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче.

5. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды "Пари НН" № 2 Виктора Александрова на 77-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия данного игрока по отношению к игроку атакующей команды "Крылья Советов" № 28 Бенджамина Гарре в единоборстве с ним за мяч комиссия единогласно расценивает как фол по неосторожности, и это нарушение не являлось срывом перспективной атаки ввиду наличия рядом партнера обороняющегося игрока № 37 Альберта Шарипова.

По этим причинам у судьи не было оснований для вынесения предупреждения, тем более второго предупреждения в матче, в связи с чем комиссия поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара.

Версия для печати

Новости

Назад. 28 апреля 2023
Тольяттинским полицейским пришлось гоняться за водителем на Porshe Panamera
РФС рассмотрел обращения "Крыльев": три грубых нарушения в судействе
В Тольятти задержали испортившего павильон с "копейкой"
Самарские таможенники изъяли 30 тыс. презервативов, ввезенных якобы для личного использования

В России и мире

Корпоративные волонтеры Самары обсудили планы на 2023 год

Как развивать инклюзивные и экологические практики, ставшие визитной карточкой волонтерского движения Самарской области, в каком направлении следует интенсифицировать работу корпоративных добровольцев и как привлечь новые компании в сферу добрых дел — наиболее актуальные вопросы обсудили на заседании Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), которое прошло в здании Ресурсного центра добровольчества в Самаре 11 апреля.

Культура и стиль

В модельной библиотеке № 8 презентовали выставку художника-монументалиста Александра Нагнибеды "Есть только миг…"

Во вторник, 18 апреля, в рамках творческого проекта "Диалоги об искусстве" прошло открытие экспозиции, посвященной 50-летию творческой карьеры Александра Нагнибеды, который стоял у истоков создания Творческого Союза художников в Самаре.

Люди

Дмитрий Азаров обратился к мусульманам Самарской области по случаю наступления праздника Ураза-байрам

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что завершение священного месяца Рамадан и начало праздника Ураза-байрам, утверждающего высокие идеалы добра, милосердия, справедливости и согласия, – важнейшее событие в жизни каждого мусульманина.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

Он и она