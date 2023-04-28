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Тольяттинским полицейским пришлось гоняться за водителем на Porshe Panamera

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В среду, 26 апреля, в Тольятти полицейские задержали водителя Porshe Panamera, пытавшегося скрыться. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 2:10 в Автозаводском районе правоохранители заметили, как молодой человек вышел из развлекательного заведения и сел за руль Porshe Panamera. Полицейские попытались остановить водителя, но он уехал. Началась погоня, правоохранителям удалось заблокировать иномарку, но нарушитель сдал назад, протаранил патрульный автомобиль и уехал. Задержать его удалось через несколько минут.

За рулем был 21-летний парень, который отказался проходить медосвидетельствование. В итоге на него составили семь административных протоколов. Машину отправили на спецстоянку.

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Назад. 28 апреля 2023
Тольяттинским полицейским пришлось гоняться за водителем на Porshe Panamera
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