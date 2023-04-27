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"РТК-Солар": Злоумышленники активнее используют киберразведку для подготовки целевых атак

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Количество целевых атак на российские компании продолжает расти. При этом хакеры все чаще проводят детальную киберразведку в отношении своих жертв, прежде чем нападать, — отмечают эксперты "РТК-Солар". В частности, растет число сетевых атак, попыток несанкционированного доступа к корпоративным системам и атак через партнеров или подрядчиков (supply chain). А большое количество сливов, произошедших за последнее время, упростило для хакеров подготовку целевых атак.

Такие выводы следуют из отчета, подготовленного экспертами центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "РТК-Солар". В фокус внимания экспертов попало 280 организаций из разных отраслей, включая госсектор, финансы, энергетику, телеком, медиа, крупный ритейл. Статистика включает агрегированные данные об атаках на компании, подключенные к сервису мониторинга Solar JSOC. Отчет не содержит информацию о массовых DDoS-атаках.

Всего за I квартал 2023 года было выявлено 290 тыс. атак, что в полтора раза превышает аналогичный показатель прошлого года. В сравнении с последним кварталом 2022 года этот показатель увеличился на 3%, то есть рост числа событий ИБ сохраняется, но в дальнейшем он будет не таким драматичным. Хотя очевидно, что в обозримом будущем мы вряд ли вернемся к показателям, предшествующим СВО, — отмечается в отчете.

Целевые атаки, которые еще с середины 2022 года начали вытеснять массовые ковровые кибербомбардировки, становятся все более продуманными. Если раньше киберразведку хакеры применяли в основном в атаках на критическую инфраструктуру, то сейчас с попытками изучить периметр сталкивается все больше компаний из самых разных отраслей. Также у продвинутых злоумышленников появились помощники в лице вчерашних хактивистов, которые активно вовлекаются в атаки и помогают в их подготовке (например, "простукивая" периметр или реализуя брутфорс).

"Злоумышленники прощупывают периметры и публичные сервисы на предмет уязвимостей, а также пытаются использовать утекшие ранее авторизационные данные для доступа к внутренним системам. На этом фоне острее встает проблема атак через подрядчиков. Хакеры ищут ненадежных или плохо защищенных партнеров своих потенциальных жертв, проверяют наличие незакрытых и неучтенных доступов, чтобы проникнуть внутрь сети, — говорит руководитель направления аналитики киберугроз компании "РТК-Солар" Дарья Кошкина. — Чтобы защитить себя, компаниям необходимо не только заниматься базовой защитой периметра, но и самим обращаться к услугам киберразведки. Это позволит нивелировать риски, связанные с утекшими базами данных, скомпрометированными аккаунтами, адресами электронной почты и т. п. На основе этой информации компании смогут митигировать угрозы еще до эксплуатации найденных уязвимостей злоумышленниками".

Самым популярным инструментом злоумышленников остается вредоносное ПО, хотя его доля в объеме высококритических инцидентов снижается и сейчас составляет 46%. Это связано с тем, что за минувший напряженный год компании укрепили ИТ-периметры и настроили базовые средства защиты (в частности, антивирус) — массовые рассылки уже не действуют так же эффективно, как раньше. В то же время шифровальщики вновь вернулись в арсенал хакеров, что говорит о более точечных и подготовленных ударах. Веб-атаки после взлета в прошлом году также вернулись к стандартным показателям и составляют сейчас примерно четверть инцидентов с высокой степенью критичности.

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Назад. 27 апреля 2023
"РТК-Солар": Злоумышленники активнее используют киберразведку для подготовки целевых атак
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