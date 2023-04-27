27.04.2023 08:58 Читали 16

Майские кинопремьеры в Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома") — это яркое дополнение к длинным выходным, праздничным вечерам и семейным встречам. Легкие комедии и интеллектуальное кино, военная драма и якутские триллеры, мультфильмы, а также богемные сериалы впечатлят даже самых искушенных любителей кино.

Одной из самых громких премьер мая обещает стать сериал из линейки Wink Originals "Балет" (18+) с хореографией Владимира Варнавы и Аллой Сигаловой в главной роли. Советская прима-балерина Рута Майерс почти 40 лет назад покинула страну и стала всемирно известным хореографом. Она возвращается в Россию, чтобы поставить по приглашению нового директора главного музыкального театра современный балет. Ее ждет встреча с людьми из прошлого, которые стали влиятельными в балетном мире, но прекрасно помнят старые обиды. Рута всеми силами старается не поддаться интригам и сохранить цивилизованные отношения, но эту партию она танцует не одна. Первые эпизоды сериала зрители Wink увидят 18 мая.

Продолжает список новинок настоящее мужское кино. У героев нет выходных, поэтому во втором сезоне сериала-боевика "Сержант" (18+) спецназовец Алексей Серганов (Владимир Епифанцев), едва успев спасти любимую женщину, снова окажется в эпицентре смертельно опасных событий. В этот раз от его действий зависит жизнь двух десятков агентов российских спецслужб. Все эпизоды сериала складываются в многоходовую остросюжетную игру, в которой Алексею противостоят оборотень в погонах полковник Черняев (Дмитрий Муляр) и криминальный босс Рафаэль (Михаил Пореченков). Сериал будет доступен в Wink 30 апреля.

Еще одна история с продолжением ждет поклонников комедийной франшизы "Любовь-морковь". В новом фильме "Любовь-морковь. Восстание машин" (18+) экранная пара Гоши Куценко и Кристины Орбакайте — супруги Андрей и Марина Голубевы — опять меняется телами, но делает это высокотехнологично. Родители бесконечно спорят о том, как воспитывать сына-подростка, который не отрывается от гаджетов, пока однажды не просыпаются в "телах" роботов. Вернуться в себя они смогут, только проявив истинно человеческие качества — юмор, взаимопонимание и умение прощать. Но что делать, если роботы не хотят обратно и, познав все прелести жизни, решают навсегда остаться людьми? Зрители узнают, как разрешится интрига 4 мая.

Ценителей якутского кинематографа в мае ждет большая ретроспектива фильмов режиссера Степана Бурнашева. Нуарный триллер "Айта" (16+) появится в Wink сразу после кинопроката, где он стал рекордсменом по сборам в прокате среди якутских картин. Старшеклассница Айта погибает после вечеринки одноклассников. По округе идет слух, что в записке, которую она оставила, — имя убийцы. Так, подозреваемым становится полицейский Афанасий, который недавно приехал в якутскую деревню из Воронежской области и считается тут чужаком. В условиях, когда жители требуют расправы и готовы даже на самосуд, местный следователь пытается докопаться до истины. Фильм доступен с 4 мая.

Также эксклюзивно в видеосервисе Wink зрители смогут увидеть ранние картины Бурнашева, снятые в 2015–2018 годах. "Другая жизнь" (12+) рассказывает о семейной паре из Якутска, которая выиграла в лотерее Green Card и переехала в американский городок Сан-Маркос. На родине Айсен был бизнесменом, Света работала в турфирме. И если у жены на новом месте карьера складывается, то муж найти достойную работу не может. Оказывается, американская мечта может сбыться лишь наполовину: пропасть между супругами увеличивается с каждым днем.

Лирическая комедия "Первая любовь" (12+) интерпретирует классическую историю о том, что романтические чувства не ржавеют: скромный деревенский охотник (Федот Львов) и предприимчивая городская женщина (Изабелла Егорова) случайно встречаются и узнают друг в друге первую любовь.

После мелодрам на очереди первый якутский зомби-хоррор "Республика Z" (16+). Снятый в 2018 году фильм будто заглядывает в гипертрофированное пандемийное будущее. По сюжету мир охвачен эпидемией зомби: человеку мало где можно скрыться от них. Два приятеля в якутской тайге находят охотничью заимку и "изолируются" в ней, но их убежище раскрыто и нужно бежать. Начинается долгий и жуткий путь до эвакопункта.

Ценителям российского авторского кино будут доступны две картины из программы фестиваля "Зимний". В основе драмы Ивана Твердовского "Наводнение" (18+) лежит одноименный рассказ Евгения Замятина, но действие из 1929 года перенесено в наше время. В фильме Твердовского замятинский сюжет напоминает одновременно и Набокова, и Достоевского. У тренеров по плаванию Софьи (Анна Слю) и Трофима (Максим Щёголев) нет своих детей. Когда пара берет на воспитание племянницу Аню (Софья Шидловская), оставшуюся сиротой, отношения в семье осложняются. Со сверстниками девочке тоже непросто найти общий язык, тем более что после смерти родителей она не разговаривает. Одно за другим происходят необратимые события, которые способны разрушить отношения Трофима и Софьи. Посмотреть этот фильм можно 5 мая.

Фильм "Волны" (16+) режиссера Михаила Брашинского обращается к сложной теме сектантства как побега от реальности. Олег (Владислав Абашин) тяжело переносит самоубийство жены и винит себя в ее смерти. Жизнь потеряла для него смысл. Стремясь вырваться из привычного окружения, он оказывается в лесном поселении сектантов, которые верят в некие волны, способные подарить человеку бессмертие. Странный быт обитателей, новая знакомая Вера (Виктория Толстоганова), чувства, которые раньше были скрыты в глубине души — поможет ли все это Олегу пережить личный кошмар и найти силы жить дальше? Ответ ищите в Wink с 15 мая.

Мелодрама "Я хочу! Я буду!" (12+) — тоже своего рода пособие, причем на очень важную тему: как полюбить себя и решиться начать новую жизнь в любом возрасте. Главной героине Наде (Екатерина Гусева) 45 лет, она замужем, работает в университете, пользуется признанием коллег, словом, живет нормальной жизнью. Но все чаще ей кажется, что эта жизнь — не ее. Даже муж оказался чужим человеком. Однако с появлением в квартире племянницы Алёны, увлекающейся стендапом, все меняется. Надя будто узнает себя заново. Сможет ли она отстоять право жить своей жизнью — одеваться ярче, заниматься новым делом и любить без оглядки на прошлое, когда окружающие уверены, что это против правил, Wink покажет 18 мая.

С 13 мая в Wink можно будет посмотреть китайский научно-фантастический боевик "Блуждающая Земля 2" (16+). Солнце, вечный источник тепла и света для Земли, угасает. Еще несколько сотен лет — не станет и самой Солнечной системы. Изменив орбиту Земли, люди отправляются в неизвестность, чтобы найти новый дом. Но мало того что гаснет светило — голубую планету тоже сотрясают катаклизмы. Есть ли в будущем место человеку и какой будет его новая жизнь — эти философские вопросы и исследует фильм, снятый по книге писателя-фантаста Лю Цысиня.

Не останутся без новинок и маленькие зрители. Мультсериал "Пуффины непобедимые" (6+), одним из режиссеров и продюсеров которого стал актер Милош Бикович, — это веселая история приключений пуффинов Диди, Пай, Тика и Така. Жизнь птиц изменилась после встречи с метеоритом, теперь у каждого из них есть своя суперсила. Возможно, именно поэтому они больше не тупики (так по-русски называются эти пернатые), а непобедимые пуффины? Мультфильм доступен в Wink с 5 мая.

Мультсказка "Моя фея-проказница" (0+) рассказывает о маленькой волшебнице Виолетте. Как обычный ребенок, фея тоже больше любит играть и гулять, чем учиться. Провалившись на экзамене по волшебству, Виолетта больше не может попасть в мир людей, чтобы доставлять им подарки. На помощь ей приходит сначала хитрость, а потом и новая подружка — девочка Макси. Мультфильм про то, что дружба — одно из самых главных чудес, можно будет посмотреть всей семьей уже 27 апреля.

В майские праздники также будут доступны все серии двух новых проектов из линейки Wink Originals: 27 апреля выходят заключительные эпизоды "Актрис" (18+), в этот же день в видеосервисе появятся и все серии военной драмы "Операция "Неман" (18+).