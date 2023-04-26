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Гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ

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Генеральный директор ФК "Крылья Советов" Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ, пишет "Волга Ньюс".

"Футбольный клуб "Крылья Советов" столкнулся с беспрецедентным судейством. Клуб с большой историей, клуб, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, клуб с многочисленной армией болельщиков и большими футбольными традициями, клуб "Крылья Советов" — с молодой зрелищной командой, настоящим открытием прошлого сезона, — вынужден решать вопросы не на футбольном поле, а за его пределами. Добывать результат не в честной борьбе, а бороться с судейским беспределом", — говорится в заявлении.

По мнению Вадима Андреева, многочисленные ошибки, имевшие место в матчах с участием самарской команды, были отмечены официальным порядком и подавались в ЭСК. В большинстве случаев ЭСК признавал ошибки арбитров, но "Крылья" продолжали "засуживать".

"Ровно год назад "Крылья Советов" сыграли тот самый матч с "Химками". Матч, в котором нашу команду откровенно "убили", матч, в котором ЭСК признала вопиющие ошибки арбитра Матюнина. Матч, в котором команду-соперника возглавлял тренер, который теперь является наставником "Пари НН". Команды, в матче против которой решения судей вновь вызывают недоумение, не видя абсолютно очевидные нарушения правил соперником, допуская ошибки, которые повлияли на ход матча и итоговый результат. Стоит отдельно обратить внимание на судейскую бригаду. Роман Галимов, который был отстранен от матчей РПЛ на 4 года после проверки на полиграфе, вернулся в элитный футбол и продолжил "творить". При этом стоит отметить, что Первую лигу возглавляет брат генерального директора "Пари НН", — напомнил, гендиректор "Крыльев".

Вадим Андреев считает, что "РФС не видит или не хочет видеть то, что происходит в судейском корпусе, иными словами — бездействует". По его мнению, что-то должно поменяться.

"Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора футбольного клуба "Крылья Советов" в знак протеста против судейства в матчах лиги. Надеюсь, что своим решением я еще раз обращу внимание на то, что происходит в российском футболе и хоть что-то в нем поменяется", — заключил Андреев.

Напомним, 23 апреля "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду" со счетом 1:2.

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Назад. 26 апреля 2023
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Гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ

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