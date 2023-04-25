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Терапевт ВСК рассказала о причинах всплеска заболеваемости гепатитами и сифилисом в России

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Согласно последним данным Росстата, в январе 2023 года в России было зафиксировано резкое увеличение числа заболевших гепатитами и сифилисом. Сотрудник Цифровой клиники ВСК Алина Красикова перечислила причины, которые могли привести к таким последствиям. Специалист рассказала, почему этим инфекционным патологиям стоит уделить особое внимание, и объяснила, как защитить себя от заражения.

В январе текущего года число заболевших гепатитами увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным промежутком времени прошлого года. Кроме того, в течение первого месяца 2023 года сифилисом в России заболели более 2,6 тысячи человек, что превышает значения января 2022 года на 71%. При этом нужно понимать, что сифилис и гепатит — это различные заболевания, которые провоцируют разные инфекционные агенты.

Сифилис — бактериальное заболевание, передающееся через половой контакт, кровь или вертикальным путем, то есть от матери к ребенку. Как правило, оно протекает в несколько стадий. Во время первой — на месте входа инфекции появляется болящая опухоль. Затем наступает вторая стадия, она может сопровождаться высыпаниями на коже, лихорадкой, головной болью, болями в мышцах и суставах.

Гепатит представляет собой вирусное заболевание печени, которое также может передаваться через половой контакт, кровь или другие телесные жидкости. При гепатите А могут возникнуть тошнота, рвота, желтушность кожи и слизистых оболочек, в то время как при гепатите B или C пациенты чаще предъявляют жалобы на усталость, боли в животе, суставах, мышцах, потерю веса.

Важно понимать, что такие инфекционные заболевания могут привести к серьезным осложнениям, если вовремя не начать лечение. Поэтому при появлении первых симптомов следует обратиться к врачу. Сложность состоит в том, что болезни могут протекать бессимптомно. А значит, важно регулярно проходить профилактические медицинские обследования.

Профилактика сифилиса и гепатита включает в себя использование презервативов при половом контакте, избегание совместного использования инструментов для инъекций, соблюдение мер гигиены при работе с кровью и другими жидкостями, которые могут быть заражены вирусом. Для профилактики гепатита А и В может быть рекомендована вакцинация.

Текущий всплеск заболеваемости гепатитом и сифилисом в России может быть связан сразу с несколькими факторами. Среди них:

  • недостаточное информирование населения о рисках заражения и методах профилактики этих инфекций;
  • увеличение числа наркозависимых людей и повышенный риск заражения через совместное использование игл и других инструментов для инъекций;
  • недостаточный доступ к медицинским услугам, включая диагностику и лечение.

Всплеск заболеваемости гепатитом и сифилисом может происходить повсеместно. Если в крупных населенных пунктах, как правило, больше возможностей для распространения инфекций, то в маленьких — медицинская помощь может быть менее доступной и качественной. Поэтому важно проводить систематические мероприятия по профилактике и борьбе с распространением инфекций во всех регионах, независимо от размера города.

"Для борьбы со всплеском заболеваемости необходимо усилить информационную работу, проводить профилактические мероприятия, обеспечивать доступ к качественным медицинским услугам и проводить регулярные мероприятия по раннему выявлению и лечению этих инфекций, — отметила врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Алина Красикова. Важно также продолжать работу по снижению числа наркозависимых и улучшению доступа к профессиональной помощи для людей с различными видами зависимостей".

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Новости

Назад. 25 апреля 2023
Терапевт ВСК рассказала о причинах всплеска заболеваемости гепатитами и сифилисом в России

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