Дмитрий Азаров обратился к мусульманам Самарской области по случаю наступления праздника Ураза-байрам

21.04.2023 10:55 Читали 8

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что завершение священного месяца Рамадан и начало праздника Ураза-байрам, утверждающего высокие идеалы добра, милосердия, справедливости и согласия, – важнейшее событие в жизни каждого мусульманина.

В эти дни последователи традиционного ислама подводят итоги духовных исканий и обретений во время поста, стремятся проявить особую заботу о тех, кто нуждается в поддержке и помощи.

"В наше непростое время, когда против России введены беспрецедентные санкции, направленные на то, чтобы расколоть наше общество, посеять межнациональную рознь, заставить усомниться в правоте дела, которому мы служим, роль мусульманского сообщества, представителей других конфессий в укреплении единства российского народа невозможно переоценить, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Искреннюю гордость вызывает ратная доблесть воинов-мусульман, участвующих в боевых действиях в зоне специальной военной операции, их вклад в достижение нашей общей Победы".

Правительство Самарской области уделяет большое внимание поддержанию межконфессионального мира, развитию многонациональной культуры. В губернии издревле в мире и дружбе живут представители разных национальностей.

"Мы осуществляем совместные проекты по восстановлении культовых сооружений, памятников истории и культуры, реализуем образовательные проекты. Региональные власти и в дальнейшем будут поддерживать мусульманские религиозные организации и национальные общественные объединения. В этот праздничный день я хотел бы пожелать мусульманам Самарской области, всем нашим землякам здоровья, благополучия, мирного неба над головой и успехов во всех добрых делах и начинаниях на благо родной Самарской земли и нашей Родины — великой России!"