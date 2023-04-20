Десятки встреч, новые партнеры и более 20 тыс. посетителей стенда: ВСК приняла участие в выставке TransRussia

20.04.2023 16:36 Читали 19

В Москве завершилось крупнейшее в России мероприятие для транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий — 27-я Международная выставка TransRussia. ВСК представила гостям выставки собственную API-платформу, объединяющую любую систему предприятий транспортной логистики со страховыми сервисами. Для внедрения не нужно изменять IT-архитектуру, тратить средства на лицензионные платежи, а оформление страхового полиса и урегулирование происходит онлайн.

Страховой Дом ВСК ежедневно обеспечивает страхование более 3 500 грузоперевозок на разных этапах деятельности предприятий. API-платформа Страхового Дома ВСК ускорила оформление полиса до 3 минут, а урегулирование, осмотр и выплату убытка до 3 дней.

Всего за три дня работы выставки стенд ВСК посетило более 20 тыс. человек. В деловой зоне состоялось несколько десятков встреч и более 30 переговоров.

Ключевым событием стало подписание соглашений о сотрудничестве с тремя организациями — мультисервисным оператором логистических услуг ПЭК, мультимодальным транспортным оператором Рускон и транспортной компанией "Байкал Сервис".

В рамках новых партнерств компании наладят взаимообмен разработками по автоматизации процессов, связанных с заключением и сопровождением договоров страхования, и участие в масштабировании проектов цифровизации отрасли. Партнеры будут продвигать услуги страхования, предлагая индивидуальные условия и программы защиты. Результаты сотрудничества и новые IT-решения помогут технологическому развитию всей сферы транспортной логистики.

"В условиях стремительно изменяющихся мировых логистических цепочек очень важно оставаться на острие изменений, действовать, предлагать собственные и применять чужие решения. На выставке TransRussia представлены более 400 компаний, в том числе лидеры транспортной отрасли из Азербайджана, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Республики Корея, Монголии, ОАЭ и других стран. Для ВСК это возможность найти партнеров на новых рынках, поделиться с ними собственными страховыми решениями, способными сделать бизнес-процессы партнеров удобнее для клиентов, а бизнес более рентабельным и перспективным", — заявил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

PxP — API-платформа ВСК, обеспечивающая бесшовную интеграцию страховых сервисов с сайтом, мобильным приложением, личным кабинетом и внутренними IT-системами партнеров. Внедрение происходит в короткие сроки, без изменения IT-архитектуры. Сервис позволяет оформлять страховые полисы прямо в интерфейсе партнёра, а урегулирование происходит онлайн. Сервис доступен 24/7 с любого устройства и не требуют дополнительных коммуникаций со страховой компанией. Сегодня к платформе подключены более 350 партнеров.