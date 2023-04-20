16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В России несчастных случаев с мужчинами на 72% больше, чем с женщинами

Читали 10

По данным Страхового Дома ВСК, количество проблем со здоровьем у российских мужчин в результате несчастных случаев на 72% больше, чем у женщин. Самым травмоопасным сезоном является весна, при этом жертвами различных происшествий прежде всего становятся россияне в возрасте 41-59 лет.

Чаще всего россияне обращаются к врачам с переломами костей, ушибами и сотрясениями мозга, полученными в бытовых условиях, на работе или во время занятий спортом. Не исключены серьезные травмы, выявленные в связи с осложнениями различных заболеваний. Среди чуть менее распространенных проблем выявляют ожоги, порезы и укусы животных. В 4% всех страховых случаев проблемы со здоровьем приводят к инвалидности.

Наиболее опасное для здоровья время года — весна, когда погода уже становится теплее, дети все чаще заполоняют игровые площадки, но ночью все еще возможны заморозки, а на дорогах — гололед, а организм испытывает авитаминоз. На этот период приходится 33% проблем со здоровьем, особенно в марте, когда доля от всех травмированных составляет 12%. При этом в апреле и мае это число снижается не сильно и держится на уровне 10-11%.

Лето — второе по количеству проблем со здоровьем время года. В самые жаркие месяцы травмируются и заболевают 29% всех пациентов. Это обусловлено большим количеством времяпрепровождения на открытом воздухе: прогулках и путешествиях. Зимой происходят 20% всех несчастных случаев, осенью — 18%.

Каждый четвертый травмированный — молодой человек от 18 до 40 лет. 26% проблем со здоровьем возникают у граждан в возрасте от 41 до 59 лет. Самая маленькая доля происшествий — у опытных россиян 60 лет и старше.

Версия для печати

Новости

Назад. 20 апреля 2023
В России несчастных случаев с мужчинами на 72% больше, чем с женщинами

В России и мире

Корпоративные волонтеры Самары обсудили планы на 2023 год

Как развивать инклюзивные и экологические практики, ставшие визитной карточкой волонтерского движения Самарской области, в каком направлении следует интенсифицировать работу корпоративных добровольцев и как привлечь новые компании в сферу добрых дел — наиболее актуальные вопросы обсудили на заседании Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), которое прошло в здании Ресурсного центра добровольчества в Самаре 11 апреля.

Культура и стиль

В модельной библиотеке № 8 презентовали выставку художника-монументалиста Александра Нагнибеды "Есть только миг…"

Во вторник, 18 апреля, в рамках творческого проекта "Диалоги об искусстве" прошло открытие экспозиции, посвященной 50-летию творческой карьеры Александра Нагнибеды, который стоял у истоков создания Творческого Союза художников в Самаре.

В Самарской публичной библиотеке прошло открытие выставки "Счастье — универсальная цель человечества"

В субботу, 15 апреля, на третьем этаже Самарской публичной библиотеки открылась выставка "Счастье — универсальная цель человечества", посвященная вечной общечеловеческой ценности — счастью.

Люди

Женщина и трое детей отравились угарным газом в квартире в Самаре

В воскресенье, 16 апреля, в 20:24 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отравлении угарным газом 25-летней женщины и трех мальчиков: один в возрасте до одного года, второй — около трех и, третий, пяти лет в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Средне-Садовая, 69, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

Он и она