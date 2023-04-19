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"Ростелеком" обеспечил доступ к интернету в самарском ТК "Гудок"

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"Ростелеком" развернул сеть Wi-Fi на территории крупнейшего торгово-развлекательного комплекса и бизнес-центра "Гудок" в Самаре. Устойчивое покрытие фуд-корта и более 30 000 квадратных метров общественных пространств обеспечивают 10 точек доступа к интернету. К каждой из них могут одновременно подключиться до 50 посетителей. Технология бесшовного перехода позволяет владельцам гаджетов перемещаться по всему зданию без потери соединения.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Телекоммуникационную инфраструктуру на основе волоконно-оптических линий связи мы заложили в "Гудке" еще на этапе строительства. Торгово-развлекательный комплекс обеспечен высокоскоростным доступом к интернету, в том числе и по защищенному каналу VPN, видеонаблюдением и цифровой телефонией. Когда у клиента возникла потребность в беспроводном доступе, сервис был предоставлен за считаные часы".

Сеть Wi-Fi обеспечит сотрудникам и посетителям "Гудка" стабильный доступ к интернету на скорости до 50 Мб/с. Пользователи авторизуются по номеру телефона. На стартовой странице они могут ознакомиться с информацией о торговом центре и развлекательных площадках.

Марина Поспелова, посетительница ТК "Гудок":

"Ходили по всему торговому комплексу, и сигнал Wi-Fi ни разу не прервался. Я смотрю в интернете отзывы о товарах, сравниваю цены, оформляю скидки с помощью QR-кодов. Муж обычно скучает в ожидании. Сегодня он подключился к сети: переписывался в мессенджерах и читал развлекательный контент. Для него время пролетело быстро".

Интерес к услуге "Управляемый Wi-Fi" у представителей бизнеса и органов власти в губернии постоянно растет. Wi-Fi от "Ростелекома" в Самарской области работает в 130 организациях: отелях, кафе, ресторанах, кинотеатрах, медицинских, образовательных и госучреждениях, фитнес-центрах, общественных пространствах.

Получить подробную информацию об услугах "Ростелекома" для бизнеса можно на сайте компании или по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

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Назад. 19 апреля 2023
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