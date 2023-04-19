Ночью под Сызранью спасатели эвакуировали с Волги терпящего бедствие рыбака

19.04.2023 11:18 Читали 12

Ночью 17 апреля оперативному дежурному поступил вызов. В Сызранском районе на реке Волга около ст. Кашпир терпит бедствие маломерное судно.

22-летний мужчина на лодке ПВХ в результате поломки мотора оказался в сложной ситуации. Сильное течение реки, низкие температуры и темное время суток представляли опасность для рыбака.

В 22:10 от спасательной станции города Сызрань для оказания помощи терпящему бедствие на акваторию реки вышел спасательный катер. В ходе проведения поисковых работ дрейфовавшая по течению лодка с рыбаком была обнаружена.

Терпящее бедствие судно спасатели отбуксировали к береговой линии. Медицинская помощь не потребовалась. В 23:30 спасательная операция была окончена.