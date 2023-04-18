Страховой Дом ВСК и "Европлан" предлагают услугу страхования от поломок после завершения гарантии от производителя

По условиям "Продленной гарантии", после завершения гарантии от производителя (или в случае ее отсутствия) при непредвиденной поломке узлов, застрахованных в рамках договора, можно обратиться в страховую компанию для организации ремонта и замены компонентов.
Преимущества продукта:
- полис можно оформить на автомобиль, ввезенный путем альтернативных поставок;
- не требуется предстраховой осмотр автомобиля и диагностика на СТОА;
- отсутствие франшизы при выплате страхового возмещения;
- удобные варианты выплаты страхового возмещения: на СТОА или денежная выплата клиенту.
Параметры продукта:
- полис можно оформить на 12, 24 или 36 месяцев;
- полис можно оформить на легковые автомобили (новые и ТСП), которые находятся в лизинге у Европлана, возрастом до 10 лет и с пробегом до 150 000 км;
- доступны 3 программы с разными лимитами.
Продукт будет развиваться и скоро станет доступен и новым клиентам на этапе заключения договора лизинга.
"Европлан" и ВСК предлагают клиентам различные, в том числе эксклюзивные, страховые продукты, учитывающие основные риски, сопутствующие эксплуатации транспорта, находящегося в лизинге.