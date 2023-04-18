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ВСК и ПЭК подписали соглашение о совместной автоматизации бизнес-процессов и страховании грузов

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Страховой Дом ВСК и мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК заключили соглашение о совместной разработке проектов по автоматизации процессов, связанных с ведением договоров страхования грузов, разработке индивидуальных страховых программ, а также о продвижении услуг на рынке.

Документ о сотрудничестве в рамках 27-й Международной выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia подписали Сергей Цикалюк, председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК, и Вадим Филатов, заместитель директора ПЭК.

В рамках соглашения компании наладят процесс взаимообмена разработками по автоматизации процессов, связанных с заключением и сопровождением договоров страхования грузов ПЭК, совместными усилиями будет происходить урегулирование убытков. Помимо этого, партнеры намерены продвигать продукты страхования, так необходимые в современной логистике.

"Логистика, как и другие растущие отрасли российской экономики, сегодня проходит путь цифровой трансформации. Компании, не автоматизирующие бизнес-процессы, в том числе страхование грузов, рискуют потерять рентабельность, — уверен Сергей Цикалюк. — Сегодня клиенты могут оформить страхование грузов онлайн с помощью передовых методов API-интеграции Страхового Дома ВСК с информационными системами компаний. Уникальность нашего сервиса — в наличии дистанционного урегулирования, удобного всем участникам процесса. Наш партнер, оператор логистических услуг ПЭК, уверенно идет в ногу со временем и внедряет самые передовые технологии, в том числе страховые. Что делает его сервисы удобными, а бизнес рентабельным и современным".

Результатом партнерства станет обеспечение клиентов ПЭК высококлассными современными страховыми сервисами, повышение качества и скорости обслуживания грузоотправителей, росту лояльности к услугам компании. Страхование будет способствовать повышению прозрачности взаимоотношений между участниками отрасли.

"Логистические затраты российского бизнеса выросли на 15%, сроки поставок — на 5-100%, в зависимости от направления. Чтобы упростить доставку, ПЭК за год запустил более 100 отделений в России, странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии. Теперь наша компания планирует ускорить сопутствующие операции, включая страхование грузов на каждом этапе: от сопровождения договоров до урегулирования убытков. В этом нам поможет партнерство с ВСК — одним из лидеров российского рынка страхования", — подчеркнул Вадим Филатов.

API-страхование (программные интерфейсы для автоматизации бизнес-процессов) позволяет сократить временные, финансовые и репутационные риски компаний. API-платформа от Страхового Дома ВСК обеспечивает непрерывность технологического процесса, так как оформление полисов страхования грузов и подача документов в целях урегулирования убытков доступны 24/7 с любого устройства и не требуют дополнительных коммуникаций со страховой компанией.

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Новости

Назад. 18 апреля 2023
ВСК и ПЭК подписали соглашение о совместной автоматизации бизнес-процессов и страховании грузов
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