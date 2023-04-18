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Ко Дню Победы: в Wink 27 апреля состоится премьера сериала "Операция "Неман"

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В онлайн-кинотеатре Wink все пять серий военной драмы "Операция "Неман" (16+) станут доступны 27 апреля 2023 года, а уже в мае его премьера состоится в эфире РЕН ТВ. "Операция "Неман" — совместный проект телеканалов РЕН ТВ и "Звезда", Wink и компании Star Media Vision. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

В "Операции "Неман" объединяются традиции военного кино и современные технологии, которые позволили воплотить масштабные и зрелищные экшн-сцены с погонями, перестрелками, взрывами и каскадерскими трюками. Сериал снят по мотивам знаменитого романа Владимира Богомолова "Момент истины". Действие происходит в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии. Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Для немецкого командования группе под кодовым названием "Неман" важно собрать разведданные, которые помогут определить направление следующего удара советской армии. Контрразведчики с Алёхиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается ускользнуть.

Автором идеи сериала является генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин. Сценарий написан группой авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова. В сериале снялись Александр Яценко (капитан Алёхин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Саламатин) и другие.

Основной постер и характер-постеры

Трейлер

Фото со съемок

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Новости

Назад. 18 апреля 2023
Ко Дню Победы: в Wink 27 апреля состоится премьера сериала "Операция "Неман"
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