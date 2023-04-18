Названа дата премьеры сериала "Балет"

18.04.2023 12:06 Читали 14

"Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, "НМГ Студия" и видеосервис Wink представили второй трейлер и основной постер с датой премьеры 8-серийной психологической драмы "Балет". Режиссёром-постановщиком стал выпускник Школы кино и телевидения "Индустрия" Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPY END. Премьера сериала "Балет" состоится 18 мая 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink и пополнит линейку проектов Wink Originals. Об этом сообщает пресс-служба Ростелекома.

В сериале "Балет" снялись Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Ксения Шевцова, Иван Бровин, Марта Евстигнеева, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Евгения Образцова, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная и другие.

Исполнительница главной роли хореографа Руты Майерс Алла Сигалова — хореограф, режиссёр, актриса, профессор, заведующая кафедрой "Пластическое воспитание актёра", преподаватель актёрского мастерства школы-студии МХАТ, заведующая кафедрой "Современной хореографии и сценического танца" Российского института театрального искусства (ГИТИС):

"Рута Майерс в нашей истории — большой известный хореограф, и вместе с этим очень хрупкое и нежное существо, что не совсем сопоставимо с этой профессией. Обычно хореограф может показать свою суть на репетициях, но в жизни и в театре это жесткие и бескомпромиссные люди. Рута же вибрирует и не боится показывать свои вибрации, она не закована в какие-то латы, скрывающие её настоящую. И играть такую героиню было, безусловно, очень интересно".

Маруся Фомина, актриса, исполнившая роль балерины Анны Харитоновой:

"Балет" — это непростой для всей команды проект, который трансформировался как настоящий живой организм на протяжении всего периода создания, что, как мне кажется, полностью себя оправдало. Мне нравится какой получилась моя героиня Аня: ровно такой мы её и задумывали изначально. В этой истории, я даже могу сказать, что она немного похожа на меня. Это вообще достаточно интересно — в Ане зрители увидят те черты, которые я сама пытаюсь как-то побороть в себе, а в ней все они — напоказ".

В сериале "Балет" зритель увидит семь постановок: часть из них специально созданы для проекта, а также представлена легендарная классика ("Пахита", "Жизель", "Лебединое озеро"), снятая группой сериала в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и Михайловском театре. В съёмках участвовали балетные труппы ведущих театров страны — театра "Балет Москва", Театра балета Бориса Эйфмана, а также солисты Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Мариинского театра и Ансамбля "Березка".

Хореографом-постановщиком "Балета" стал лауреат премии "Золотая Маска" Владимир Варнава (он также сыграл в проекте роль педагога). Совместно с режиссёром Сангаджиевым он разработал и главный спектакль в сериале:

"Важной и интересной задачей показалось создание хореографии для выдуманного персонажа — хореографа Руты Майерс. Постановка танцев от своего имени и от третьего лица — это принципиально разные позиции. Танец неразрывно связан с личными качествами и жизненным опытом постановщика. Довольно часто я говорил себе, что тот или иной прием характерен для меня, но не слишком соответствует психологическому портрету созданного нашей командой и прописанного в сценарии персонажа. Но, разумеется, это не должно было быть формально, так что мне приходилось учитывать и свою собственную творческую волю, и волю Руты Майерс. Сценарий видоизменялся в процессе работы и персонаж хореографа лепился с нескольких сторон одновременно. Думаю, что хореографические ориентиры, выбранные и обозначенные мной для воображаемой коллеги, также повлияли на жизнь персонажа внутри кадра".

По инициативе автора идеи и одного из шоураннеров сериала Алексея Киселёва главный спектакль "Балета" вошел в репертуар театра имени Станиславского и Немировича-Данченко под названием "О природе". Это первый случай в истории российского кино, когда созданное специально для экрана художественное произведение вышло в реальный театральный репертуар.

Директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин:

"Балет" в первую очередь сериал о людях — ярких, гордых, смелых, талантливых и не очень, об их поступках, просчетах, конфликтах, подвигах и предательстве. Поэтому даже тем, кто не знает всех балетных тонкостей, будет интересно следить за па-де-де амбиций и талантов, невероятными фуэте судеб и антраша интриг. А тем, кто следит за российским балетом, будет интересно увидеть в ролях цвет ведущих балетных театров страны. Мы рады предложить зрителям Wink очаровательно красивый, но честный рассказ о балете и его подданных, с невероятными съемками на настоящих сценах с участием лучших танцовщиков. "Балет" больше чем сериал. Он уже вышел с экранов в реальную жизнь, поскольку созданные для съемок постановки стали реальным балетным спектаклем, который сегодня идет на сцене".

Премьера сериала "Балет" состоится 18 мая 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink ("Ростелеком"), а пока можно посмотреть трейлеры сериала: БАЛЕТ / Трейлер 2 (смотреть), БАЛЕТ / Трейлер 2 (скачать).