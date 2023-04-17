Женщина и трое детей отравились угарным газом в квартире в Самаре

17.04.2023 12:02 Читали 11

В воскресенье, 16 апреля, в 20:24 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отравлении угарным газом 25-летней женщины и трех мальчиков: один в возрасте до одного года, второй — около трех и, третий, пяти лет в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Средне-Садовая, 69, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.