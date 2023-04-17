Возле Зеленовки Lada столкнулась с фурой, один человек погиб

По данным ведомства, водитель Lada Granta допустил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем. Моторный отсек легковушки оказался под полуприцепом фуры. Водитель "Гранты" получил травмы не совместимые с жизнью.
"В 05:00 для деблокирования погибшего на место происшествия оперативным дежурным был отправлен Поисково-спасательный отряд города Тольятти. Используя аварийно-спасательный инструмент, спасатели извлекли погибшего из салона аварийного автомобиля. В 08:00 работы на месте происшествия были окончены. Задействовано три спасателя и аварийно-спасательный автомобиль", — уточнили спасатели.