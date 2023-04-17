Возле Зеленовки Lada столкнулась с фурой, один человек погиб

17.04.2023 11:00 Читали 13

В воскресенье, 16 апреля, на трассе М-5 в Ставропольском районе около села Зеленовка произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ПСС Самарской области.

По данным ведомства, водитель Lada Granta допустил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем. Моторный отсек легковушки оказался под полуприцепом фуры. Водитель "Гранты" получил травмы не совместимые с жизнью.

"В 05:00 для деблокирования погибшего на место происшествия оперативным дежурным был отправлен Поисково-спасательный отряд города Тольятти. Используя аварийно-спасательный инструмент, спасатели извлекли погибшего из салона аварийного автомобиля. В 08:00 работы на месте происшествия были окончены. Задействовано три спасателя и аварийно-спасательный автомобиль", — уточнили спасатели.