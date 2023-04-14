ВСК и Seldon провели форум "Закупки по всем правилам"

14.04.2023 13:18 Читали 24

Страховой Дом ВСК и IT-компания Seldon организовали тематический форум "Закупки по всем правилам", на котором можно было узнать, как в современных реалиях заказать товары у надежного поставщика и по лучшей цене.

Мероприятие прошло 13 апреля в Москве. Профессиональные лекторы рассказали о важных нюансах в нормативно-правовой базе, которые изменят процесс закупок в 2023 году. Полученная информация позволит слушателям быстро сориентироваться в новых реалиях, избежать дополнительных проверок и ненужных штрафов.

Всего на форуме было зарегистрировано почти 200 участников.

С приветственным словом к участникам обратился генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский. Среди спикеров были управляющий директор Seldon, Денис Разин, представители органов государственной власти, а также различные эксперты и профессионалы в сферах закупочного законодательства, развития сервисов и госзакупок. В конце встречи состоялась деловая игра-практикум "Эффективная закупка".

"Сегодня каждый профессионал в области закупок обязан четко ориентироваться в современном законодательстве. Его знание и правильное применение позволит сэкономить бюджетные и частные средства без ущерба качеству продукции или услуги. По итогам 2022 года Страховой дом ВСК получил статус "Успешный поставщик" за доверие со стороны заказчиков. Сейчас многие компании сталкиваются с различными экономическими, технологическими и политическими вызовами, поэтому мы, как современная социально-ориентированная и технологичная Компания готовы делиться своим опытом не только в сфере закупок, но и в других аспектах хозяйственной деятельности", — заявил Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.