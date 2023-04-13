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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Страховой Дом ВСК — участник выставки TransRussia

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Страховой Дом ВСК примет участие в выставке транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий — TransRussia. В этом году она пройдет с 17 по 19 апреля 2023 года в Москве, МВЦ "Крокус Экспо", участие в выставке примут более 245 представителей отрасли из 18 стран, в том числе — 73 новых участников. Страховой Дом ВСК презентует на TransRussia свои цифровые продукты для сегмента страхования грузов.

Участники крупнейшей выставки транспортно-логистических услуг TransRussia — представители ведущих российских и международных компаний-операторов грузовых перевозок, терминалов и складов, экспедиторских компаний, IT-организаций, страховые компании — смогут посетить 12 отдельных зон экспозиции, где будут представлены инновации в сферах логистики, IT и страхования.

На стенде ВСК будет представлено решение для онлайн-страхования грузов. Оно работает с помощью передовых методов API интеграции с информационными системами компаний сегмента логистики и позволяет предоставлять клиентам защиту грузоперевозок почти мгновенно. Преимуществами онлайн-страхования от ВСК являются возможность включить полис в состав заказа непосредственно при оформлении перевозки. Тогда он формируется автоматически и в тот же момент становится доступным клиенту. Услуга защищает от утраты или повреждения груза.

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Новости

Назад. 13 апреля 2023
Страховой Дом ВСК — участник выставки TransRussia

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