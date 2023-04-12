16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ переходит на российскую операционную систему Astra Linux Special Edition

Читали 19

В рамках реализации плана импортозамещения ПСБ переводит свою IT-инфраструктуру на программное обеспечение отечественных правообладателей. После исследования представленных на рынке решений эксперты банка выбрали операционную систему Astra Linux Special Edition от ГК "Астра". Банк приобрел лицензии на операционную систему Astra Linux Special Edition для всех рабочих мест пользователей в качестве целевой платформы, а также для применения на серверном оборудовании для работы прикладных систем.

Встроенные в операционную систему Astra Linux Special Edition сертифицированные средства защиты информации обеспечивают необходимую банку степень безопасности данных. Другим важным фактором, определившим выбор новой системы, стало наличие отработанных механизмов миграции, благодаря которым непрерывность рабочих процессов сохраняется даже во время внедрения нового программного обеспечения.

"В текущих экономических условиях одновременно с масштабными преобразованиями в рамках стратегии цифровой трансформации перед банком стоит амбициозная задача по обеспечению технологической независимости от импортного оборудования и софта. Банк уделяет пристальное внимание кибербезопасности и защите конфиденциальной информации. Поэтому мы запускам сервисы, позволяющие обрабатывать информацию ограниченного доступа, включая персональные данные и сведения, составляющие коммерческую и государственную тайну, что особенно важно для наших клиентов. Внедрение новой операционной системы позволит нам не только совершенствовать системы управления бизнес-процессами банка в новой экономике, но и продолжать обеспечивать высокие стандарты качества банковских продуктов и цифровых сервисов для наших клиентов", — отметил Игорь Панов, директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ.

"Наш программный стек активно развивается. Мы придаем большое значение обеспечению совместимости с актуальными для финсектора решениями, интеграции средств защиты информации во все свои продукты и в безопасную разработку. Стремимся к тому, чтобы с нашим ПО банки получали те же возможности и тот же уровень сервиса, к которому они привыкли, а миграция на импортонезависимые технологии не только не снизила, но и, наоборот, повысила защищенность и эффективность их инфраструктур. Наши разработчики готовы максимально адаптировать софт под запросы отраслевых клиентов, при этом привилегированный уровень технической поддержки, который мы предоставляем, — это оптимальный формат взаимодействия, при котором обратная связь от клиента находит самый оперативный отклик у разработчика", — прокомментировал генеральный директор ГК "Астра" Илья Сивцев.

Версия для печати

Новости

Назад. 12 апреля 2023
ВСК получила статус "Успешный поставщик" за доверие со стороны заказчиков
ПСБ переходит на российскую операционную систему Astra Linux Special Edition
В Самарской области поймали тракториста — нарушителя противопожарного режима
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
В Новокуйбышевске мужчина зарезал соседа по общежитию
Суд арестовал самарского школьника за нападение с ножом на одноклассника
Kia обошла Hyundai: в России сменился лидер по угонам

В России и мире

Онлайн-рукопись: самарские IT-шники воскресили бумагу

Самарские разработчики запустили уникальную платформу для проведения онлайн-уроков, во время которых учитель и ученик могут писать ручкой в обычной тетради. При этом не потребуется какого-то дополнительного оборудования - нужны лишь компьютер, смартфон и доступ в Интернет.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

В Борском районе пожилой человек обрел семью

В Самарской области в настоящее время в приемных семьях проживает более 170 пожилых людей. Несколько лет назад регион стал одним из первых субъектов в России, где началась работа по организации приёмных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. Благодаря этой работе за последние годы более 800 одиноких пожилых людей обрели семьи.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

Он и она