В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики

12.04.2023 13:36 Читали 12

В субботу, 15 апреля, в Самаре пройдет традиционный космический полумарафон. Легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики, является официальным открытием бегового сезона 2023 года в Самарской области.

Событие состоится в Самаре в восьмой раз и соберет более 2000 участников из более чем 250 городов России.

Трасса проходит вдоль набережной реки Волга, а также дает возможность полюбоваться старинной частью города. Обращаем внимание, что в этом году маршрут изменен. Подробнее с трассами можно ознакомиться в приложении.

Забег пройдет на улицах Самары, старт и финиш — на второй очереди набережной реки Волга, около бассейна ЦСК ВВС. Торжественное открытие Космического полумарафона запланировано на 08:30.

Дистанции: детский забег (ребята от 1 года до 10 лет включительно) — 600 м; корпоративный забег 5×3 км; 3 км, 10 км, 21,1 км; "Самарская миля" — 1 586 м.

К участию в забеге допускаются: в возрасте от 1 года до 10 лет включительно на детский забег 600 м (от 1-го до 4-х лет вместе с родителями); от 11 лет на дистанции 3 км, "Самарская миля" 1 586 м и корпоративный забег 5×3 км; от 14 лет на дистанцию 10 км; от 16 лет на дистанции 21,1 км.

Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию, будет производиться 13 и 14 апреля по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 30 (ТЦ "Космопорт").

Дополнительную информацию о забеге можно узнать здесь.

Напомним, 15 апреля в центре Самары в связи с забегом будет ограничено движение транспорта.