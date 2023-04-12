В Новокуйбышевске мужчина зарезал соседа по общежитию

12.04.2023 13:31 Читали 11

В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 11 апреля в следственный отдел поступило сообщение о гибели 23-летнего местного жителя, обнаруженного на кухне жилого дома № 17 по ул. Суворова, с множественными колото-резаными ранами в области расположения жизненно важных органов.

Следователями и криминалистами установлены очевидцы произошедшего, а также собраны предметы, имеющие доказательственное значение по делу.

По подозрению в совершении преступления задержан 49-летний местный житель, проживавший по соседству с погибшим.