Kia обошла Hyundai: в России сменился лидер по угонам

12.04.2023 12:26 Читали 16

По данным Страхового Дома ВСК, по результатам первых трех месяцев 2023 года самыми угоняемыми на российских дорогах машинами стали автомобили марки Kia.

Транспортные средства корейского концерна подвергались кражам в 43% случаев. При этом самыми популярными у автоугонщиков были новые флагманские модели K5. Первую строчку антирейтинга Kia отобрала у другого корейского производителя — компании Hyundai, которая лидировала в списке на протяжении двух последних лет. При этом общее количество краж в первые три месяца 2023 года составило на 20% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Автомобили Hyundai отстали от своего прямого конкурента: их доля среди всех угнанных машин составила 14%. Особенно желанными у воров оказались модели Santa Fe. Третью строчку среди похищенных авто заняла японская марка Mitsubishi (14%) и ее самый известный городской кроссовер Outlander.

Наиболее часто угоны происходят в Москве и Московской области (57%), что обусловлено общим количеством транспортных средств. На втором месте по этому показателю — Санкт-Петербург и Ленинградская область (14%). На третьем неожиданно оказалась Калужская область (8%), в которой зарегистрировано автомобилей примерно в 25 раз меньше, чем в столице и МО.