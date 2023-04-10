Медицина, техника, одежда и обувь: рейтинг непредвиденных трат россиян за год

10.04.2023 16:48 Читали 18

Более половины россиян (76%) за последние 12 месяцев сталкивались с непредвиденными тратами. Рейтинг самых распространенных непредвиденных трат возглавляют медицина и лекарства. Каждый второй (50%) за последний год был в такой ситуации, что пришлось "раскошелиться" на покупку медикаментов или проведение медицинских обследований в связи с болезнью. Среди других широко распространенных поводов потратиться: покупка бытовой техники или электроники (31%), а также покупка одежды и обуви (30%).

За последние 10 лет россияне стали значительно чаще копить на случай непредвиденных трат. Доля тех, кто откладывает деньги "про запас", увеличилась с 29% в 2011 году до 44%. Непредвиденные траты — это траты, которые нельзя предугадать: когда нужно сменить жилье по требованию арендодателя, сломалась бытовая техника или смартфон. С точки зрения основ финансовой грамотности, каждый человек должен формировать свою финансовую подушку безопасности, которая позволит избежать трудного материального положения и не попасть в долги в случае появления таких непредвиденных трат.

Аналитический центр НАФИ и Страховой Дом ВСК выяснили, какая доля россиян сталкивалась с непредвиденными тратами за последние 12 месяцев, а также что возглавляет рейтинг таких трат.

Большинство россиян сталкиваются с непредвиденными тратами. Так, за последние 12 месяцев в подобных ситуациях оказывались 76% опрошенных. Чаще всего это молодые россияне от 24 до 35 лет (83%), трудоустроенные (80%), россияне из семей, в которых проживает 4 человека и более (83%) и люди с высшим образованием (81%).

Ни разу не сталкивались с непредвиденными расходами за последний год 24% жителей России. Прежде всего, это члены многодетных семей (35%), россияне старше 45 лет (27%) и те, кто имеет низкий уровень дохода (29%).

Самая основная категория непредвиденных трат — это незапланированные расходы на свое здоровье. За последний год каждый второй (50%) оказывался в положении, когда неожиданно нужны были деньги на лекарства или медицинские обследования.

На втором месте по частоте непредвиденных трат находится покупка бытовой техники и электроники (31%, каждый третий сталкивался с ситуацией, когда нужно было срочно покупать новый смартфон, холодильник, стиральную машину или какую-либо другую бытовую технику), а также одежда и обувь (30%).

На третьем месте в перечне непредвиденных трат россиян — оплата жилищно-коммунальных услуг. С этим сталкивался каждый четвертый опрошенный (28%).

Каждый пятый за последний год сталкивался с непредвиденными расходами на покупку продуктов или транспорт (по 21%).

В меньшей степени россиян сталкивались с непредвиденными тратами на оплату кредитов и займов (15%), образование (10%), аренду жилья и покупку бытовой химии (по 9%), косметики и парфюмерии (8%), развлечения (8%) и путешествия (7%).

Жители городов чаще заявляют о непредвиденных расходах на косметику и парфюмерию, поездки в другие города, развлечения.

Молодежь — о тратах на развлечения и аренду жилья. Россияне наиболее экономически активного возраста от 35 до 44 лет — о тратах на продукты, транспорт и образование. Люди старше 45 лет — о тратах на медицину и лекарства.

Женщины чаще заявляют о непредвиденных тратах на косметику и лекарства. Мужчины — на транспорт и аренду жилья.

"Последние несколько лет были достаточно сложными для российской экономики, что не могло не сказаться на финансовом положении россиян. Однако мы наблюдаем позитивные тренды, например, рост финансовой грамотности населения. Россияне стали более ответственно подходить к планированию бюджета, стараться минимизировать финансовые риски. Например, удобным инструментом защиты от непредвиденных расходов, связанных с проблемами со здоровьем, является страхование. И последний год спрос на него растет — сегмент ДМС за прошлый год вырос почти на 7%. Да и в целом доля добровольных видов страхования в портфеле страховщиков растет ускоренными темпами", — отмечает Максим Грушко, заместитель руководителя направления аналитики и исследований Страхового Дома ВСК.