"Крылья Советов" проиграли ЦСКА в Москве

06.04.2023 10:05 Читали 20

В среду, 5 апреля, в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России "Крылья Советов" в Москве проиграли ЦСКА, сообщает пресс-служба самарского клуба.

После матча в Самаре завершившегося в ничью — 2:2, обеим командам была нужна победа. Исход противостояния решил один гол на 93 минуте встречи. После передачи в штрафную Гленн Бейл срезал мяч в свои ворота.

Теперь самарцы продолжат выступление в Кубке России в нижней сетке. В Пути регионов "Крылья Советов" встретятся в гостях или с тольяттинским "Акроном", или победителем пары "Краснодар" — "Ростов", которые сыграют свой матч 6 апреля. Соперника определит жеребьевка. На этом этапе победитель определяется одним матчем, который запланирован на 18–20 апреля.

Полученные в матче Романом Евгеньевым и Александром Коваленко предупреждения стали для них вторыми на стадии плей-офф и они пропустит следующий матч самарцев в Кубке России.

В следующем матче "Крылья" в гостях встречаются с "Сочи", матч 22 тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье, 9 апреля, в 15:00.