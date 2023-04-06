Перерезать провода: женщины ломают мобильные устройства чаще мужчин

06.04.2023 16:43 Читали 23

По данным Страхового Дома ВСК, по итогам первого квартала 2023 года различные дорогостоящие технические устройства у женщин ломаются на 14% чаще, чем у мужчин. В частности, большинство подобных случаев относится к мобильным устройствам — смартфонам и планшетам.

Самая распространенная проблема с мобильной техникой — разбитый экран в результате падений устройств. Но иногда они приходят в негодность, например, из-за наезда транспортных средств, падения на них тяжелых инородных предметов вроде молотка или износа деталей. Средняя выплата по страховым случаям за первый квартал 2023 года составила почти 18 тысяч рублей.

В 49% случаев проблемы происходят у граждан в возрасте от 31 до 44 лет. Доля молодых людей от 18 до 30 лет среди жертв поломок техники составляет 27%. 17% происшествий с устройствами случаются у наших соотечественников от 45 до 59 лет. Аккуратнее всех с техникой обращаются самые опытные граждане 60 лет и старше — их доля среди пострадавших от поломок устройств составляет всего 7%. В трех возрастных категориях число поломок преобладает у женщин, и только в возрасте от 45 до 59 лет мужчины страдают от проблем с техникой на 8% чаще.

Среди мобильных устройств наиболее часто проблемы возникали с телефонами, планшетами и электронными часами компании Samsung — 17% случаев. Чуть реже ломается и разбивается техника таких брендов, как Xiaomi (15%) и Apple (14%). Эти три марки — одни из самых распространенных у российского потребителя. Если брать иные дорогостоящие устройства, то чаще всего различные поломки происходили с телевизорами — каждая десятая проблема с техникой у граждан.