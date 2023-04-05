16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Wink впервые на ММКФ: в специальной программе фестиваля покажут комедийный сериал "Ухожу красиво!"

Читали 39

Экшн-сериал "Ухожу красиво!" (16+, рабочее название — "Выжить любой ценой") будет показан на Московском международном кинофестивале (ММКФ) — в программе "Первая серия". Эксклюзивная премьера сериала состоится в Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома"). Фестиваль пройдет с 20 по 27 апреля.

Главную роль в новом жизнеутверждающем проекте лауреата премии "Золотой Орёл", режиссёра Михаила Полякова ("О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", "Секреты семейной жизни", "Время жить, время умирать") исполнил Владимир Яглыч. В сериале также снялись Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Фёдор Лавров и другие. Производством 10-серийного проекта, который войдёт в линейку Wink Originals, занимается кинокомпания "Вселенная кино" при поддержке "НМГ Студии".

Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооружённым грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко! Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.

Фото со съёмок

"Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искромётной комедией. "Ухожу красиво!" — это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться", — комментирует идею сериала продюсер Андрей Шишканов.

"Сериал получился динамичным и ярким, огненным в буквальном смысле слова. Это не просто очередная полицейская комедия. Здесь поднимаются важные социальные темы, вечные проблемы семьи и связи поколений, но рассказано об этом легко и с юмором. Вообще у сериала очень образный и живой язык — многие фразы из него обязательно станут мемами. Бывает, что проект долго не может найти себе имя. Наш сериал тоже его искал и нашел самое крутое название, связанное с хитом группы "Звери". Но пусть красиво уходит плохое настроение, а зрители остаются, чтобы посмотреть наш проект", — отметил директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.

Версия для печати

Новости

Назад. 05 апреля 2023
Витамин D взять негде: терапевт ВСК составила рецепт самого полезного витаминного салата весной
Wink впервые на ММКФ: в специальной программе фестиваля покажут комедийный сериал "Ухожу красиво!"
Самолет из Санкт-Петербурга столкнулся с птицами в Курумоче
Уголовное дело Александра Швидака могут прекратить в суде
ФК "Акрон" обыграл московское "Динамо"
ХК "Лада" проиграл "Дизелю"

В России и мире

Онлайн-рукопись: самарские IT-шники воскресили бумагу

Самарские разработчики запустили уникальную платформу для проведения онлайн-уроков, во время которых учитель и ученик могут писать ручкой в обычной тетради. При этом не потребуется какого-то дополнительного оборудования - нужны лишь компьютер, смартфон и доступ в Интернет.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

В регионе растет популярность Карты жителя Самарской области

В последние полгода интерес населения региона к электронной Карте жителя значительно вырос. К 15 марта 2023 года количество пользователей Карты жителя превысило 56 тысяч человек, а подавших заявки – более 61 тысячи. Об этом стало известно на совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Он и она