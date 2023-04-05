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Уголовное дело Александра Швидака могут прекратить в суде

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В Казани суд приступил к допросу свидетелей обвинения по уголовному делу члена совета директоров компании из Санкт-Петербурга "Звезда — Энергетика" Александра Швидака. Как отмечает его адвокат Анна Миненкова, представитель потерпевшего — конкурсный управляющий "Волгатеплоснаб" — отказался от претензий и просил прекратить уголовное дело в суде.

Напомним, Швидак — наследник "подшипниковой империи". Например, ему было аффинировано ОАО "Самарский подшипниковый завод". Но привело в суд Казани Швидака не это. Уголовное дело о мошенничестве на 59 млн руб. в отношении наследника подшипниковой империи возбудили самарские полицейские в связи с предположительным выводом 59 млн руб. из местного предприятия

"Волгатеплоснаб". Последняя компания занималась обслуживанием котельных в столице 63-го региона. А в октябре 2020 г. ее признали банкротом.

"С декабря 2019 года мы расследовали уголовное дело о мошенничестве на 109 млн рублей. Во время расследования в отдельное производство выделили материалы, по которым возбудили еще одно дело. И уже в рамках него задержали члена советов директоров предприятия", — рассказывали в ГУ МВД по Самарской области.

Позже защитники Швидака озвучили свою позицию: ранее ООО "Волгатеплоснаб" принадлежал на 80% питерской компании "Звезда-Энергетика". Швидак входил в совет директоров "Звезды-Энергетика". По версии следствия, обвиняемый убедил совет директоров дать согласие на получение займов из компании "Волгатеплоснаб", но займы не вернул, а пустил на погашение кредитных обязательств компании "Звезда-Энергетика". Адвокат же утверждает, что в залог при получении кредита Швидак передал директору компании "Волгатеплоснаб" Денисову право требования 126 млн долга с известного бизнесмена из Санкт-Петербурга по фамилии Рыдник.

"Рыдник должен был 126 млн Швидаку. Швидак выиграл суд и получил право требования этих средств с Рыдника. В 2018 году Швидак, чтобы обеспечить залог, передал права требования к Рыднику "Волгатеплоснабу", — рассказывала адвокат Анна Миненкова.

По словам юриста, суду уже представили документы и о возврате средств, которые "задолжал" Швидак. Не предъявляет претензий и "Волгатеплоснаб". Планируется, что после допроса всех свидетелей обвинения допросят в суде свидетелей защиты. А уже затем служители Фемиды вынесут свое решение.

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Назад. 05 апреля 2023
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