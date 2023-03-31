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Игорь Акинфеев встретился с сотрудниками Страхового Дома ВСК

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Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу, шестикратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе ПФК ЦСКА, Игорь Акинфеев, посетил Страховой Дом ВСК и встретился с сотрудниками компании.

Одному из лучших футбольных вратарей в истории России провели экскурсию по офису головной компании, в ходе которой он встретился с сотрудниками и руководством ВСК. Во время беседы Игорь Акинфеев поблагодарил ВСК за качественный современный сервис и за помощь в защите здоровья.

Игорь Акинфеев отметил успешную реализацию федерального социального проекта "Пенальти". В рамках которого каждый, кто приобретал полис ВСК, вносил свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны. По итогам реализации проект удостоился премии "Спорт и Россия".

Также Игорь Акинфеев наградил сотрудников ВСК, выигравших во внутреннем конкурсе по придумыванию кричалок в поддержку футбольной команды компании. В качестве приза победители получили мячи с автографом.

В завершении своего визита Игорь Акинфеев провел автограф-сессию.

"Я и моя семья уже не первый год доверяем свои здоровье и жизнь ВСК. Поэтому мне было особенно интересно собственными глазами увидеть, как строится внутренний рабочий процесс в моей страховой компании и пообщаться с сотрудниками. Это профессиональные специалисты и разносторонне развитые личности. Спасибо ВСК за приглашение и за хорошо проведенное время", — заявил Игорь Акинфеев, вратарь ПФК ЦСКА.

"Игорь не просто клиент, но и добрый друг компании. У нас с ним общие ценности. Страховой Дом ВСК активно поддерживает благотворительные проекты, которые реализует Игорь, — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК. — Как среди клиентов, так и среди сотрудников ВСК много преданных болельщиков Игоря. Мы рады его визиту и желаем ему успехов на футбольном поле и за его пределами".

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